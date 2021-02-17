Неожиданно появился еще один претендент на наследство Легкоступовой: кто он

Второй муж певицы Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев заявил права на ее наследство, став таким образом третьим претендентом на него.

Григорьев является отцом 19-летнего сына певицы Матвея и теперь подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Легкоступовой имущества.

«По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода», — прокомментировал иск адвокат Анетты Сергей Жорин в интервью изданию СтарХит.

В свою очередь дочь певицы Анетта считает, что ее бывший отчим хочет получить один из загородных домов, который они покупали с артисткой в период их почти двадцатилетней совместной жизни.