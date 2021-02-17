Продовження скандалу: Джонні Депп викликав в суд Ілона Маска у справі Ембер Херд

Адвокати Джонні Деппа подали в суд на Ілона Маска. Вони направили йому лист, що складається з 24 питань, в яких закликали бізнесмена чесно розповісти про відносини з Ембер Херд і позначити, чи було насильство в їх парі. Також його попросили прокоментувати «справу про наклеп», згідно з якою актриса заявляла, що терпіла побої від чоловіка.

З чуток, засновник компанії Tesla і Space-X почав зустрічатися з актрисою ще під час того, як вона була в шлюбі з Джонні. Вони досить часто з’являлися разом на публіці і не раз давали приводи для неоднозначних домислів. Однак Ембер заперечує той факт, що вона зраджувала чоловікові.

Маск поки ніяк не відреагував на відчайдушні спроби Деппа за допомогою нього повернути собі чесне ім’я. Нагадаємо, пару місяців назад стало відомо, що актор програв судовий розгляд проти своєї дружини. Зараз він вимагає перегляду його позову проти британського таблоїду The Sun, який в статті 2018 року назвав його домашнім тираном, вставши на бік Ембер Херд.

: bilshe.com

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