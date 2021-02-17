Российский студент убил одногруппника из-за девушки и спора о чести

В Новосибирске студент зарезал своего одногруппника из-за девушки и спора о чести. Об этом сообщает интернет-журнал «Сиб.фм».

Убийство произошло 16 февраля у корпуса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Молодой человек напал на одногруппника с ножом и был задержан сотрудниками Росгвардии. Спасти 26-летнего пострадавшего не удалось. Приехавшая на место бригада скорой констатировала его смерть.

Полиция устанавливает, были ли участники конфликта связаны с НГТУ.

Как уточняет издание Baza в своем Telegram-канале, убийца объяснил свой поступок, опубликовав пост на странице в социальной сети. «Если пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-крысу», — написал студент.

Он объяснил, что одногруппник увел его девушку, но это было лишь «второстепенной причиной» расправы. «Меня невероятно взбесила <…> его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь» — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как «честь»», — уверял автор поста.