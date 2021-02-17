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Группа педофилов семь лет насиловала российских школьников

17.02.2021

В Барнауле завершено расследование дела против группы педофилов, которые семь лет вступали в интимную связь со школьниками. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Установлено, что с 2013 по 2020 год местный житель знакомился с мальчиками из неблагополучных семей и путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, где шестеро мужчин совершали в отношении школьников насильственные действия сексуального характера.

От действий педофилов пострадали шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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