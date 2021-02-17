Фигуранты дела об откатах в ФСО сдали подельника из спецслужбы

Фигуранты уголовного дела о хищении бюджетных средств при поставках оборудования в Федеральную службу охраны (ФСО) дали показания на подельника, в результате был арестован Михаил Серов, советник главы предприятия СВЭКО спецслужбы.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы. О его участии в махинациях сообщили следствию начальник 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковник Дмитрий Ширенов и руководители компании «Парамитек» Алексей Чернецких и Наталья Потапова. Они признали свою вину и заключили сделку с прокуратурой.

Серов свою вину не признает. Ему и полковнику Ширенову вменяется получение откатов после победы в конкурсе компании «Парамитек», которая должна была поставить ФСО оборудование по завышенным ценам. В итоге было заключено четыре контракта на 230 миллионов рублей, из которых 48 миллионов были похищены фигурантами дела.

Также судом были арестованы двое решальщиков, через которых обвиняемые пытались закрыть дело за 20 миллионов рублей.