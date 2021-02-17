У столиці пасажирам довелося штовхати тролейбус через заблокований припаркованими автівками рух (відео)

У Києві на Липській пасажири штовхали тролейбус через заблокований припаркованими автівками рух. Повідомляється, що через ці автомобілі тролейбус не міг проїхати без електрики, передає УНІАН.

Частина вулиці Липківського виявилася заблокованою припаркованими авто, через що контактна мережа була не доступна для тролейбуса.

“Поки більшість громадян паркуються, де хочуть і як хочуть, простим пасажирам доводиться штовхати тролейбус, який не дістає до контактної лінії”, – йдеться в повідомленні.

: stopcor.org

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