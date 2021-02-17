Аблай Мырзахметов оказался московским аудиофилом

Очередной нувориш из ближнего зарубежья прикупил себе элитные аппарты в столице России. Знаменитый казахстанский алкотрейдер из «Атамекена» Аблай Мырзахметов порадовал душу изысками.
Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Мырзахметов Аблай Исабекович приобрел в Москве элитную квартиру за три с лишним миллиона долларов. Новое жилье Аблая Мырзахметова расположилось по адресу Большой Патриарший переулок, 12: общая площадь составляет 183 квадратных метра, дизайнерский ремонт присутствует. Основной фишкой квартиры Мырзахметова помимо близости Патриарших Прудов стала аудио-система с колонками за четверть миллиона долларов. Поистине фантастический звук для аудиофила из «Атамекена», вероятно, должен ублажать уши Аблая Исабековича каким-то особым образом. Иначе ценник колонок MBL 101 x-treme в 200 тысяч фунтов объяснить довольно сложно.
Журналисты издания Российский Репортер обратились с вопросом о происхождении денежных средств на покупку элитной недвижимости в Москве лично к Аблаю Мырзахметову, а также в пресс-службу Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Пока что ответы получены не были.
Стоит напомнить, что Аблай Мырзахметов стал известен в Казахстане и за его пределами благодаря тому, что был первым чиновником-коррупционером Казахстана, осужденным на тюремный срок, который попросил прощения у Елбасы и вернулся на госслужбу. Также Аблай Исабекович известен своими эпатажными бизнес-проектами: он запустил алкогольный напиток Кумысовка, который впоследствие стал причиной массовых отравлений на территории России. В результате алко-продукцию Аблая Мырзахметова назвали контрафактом и запретили в России.
Аблай Мырзахметов и его скромный достаток
Согласно аннотации «Форбса» Мырзахметову принадлежит довольно скромный заводик ТОО «Комбинат «Фараб» и тепличный ТОО «Green House – Зеленый Дом». Расскажем об этих предприятиях подробней, чтобы оценить богатства общественника и «адвоката бизнеса» Аблая Мырзахметова.
Комбинат выпускает продукцию из ваты, в частности палочки, чтобы ковыряться в ушах и
прокладки плунжики бюджетного класса, которые так ценят модники Шимкента. Всего, согласно данным завода 1800 тонн в год. Когда Аблай Мырзахметов расстался с министерством транспорта и отделался условным сроком за хищения в КТЖ (Кахахстан Темир Жолы), именно предприятие «Фараб» стало отстойником для тех его соучастников, которые могли представлять интерес в будущем. Управляющие должности получили те, кто был уволен с управляющих постов в КТЖ и минтрансе. Комбинат построен на дотации государства.
Аблай Мырзахметов и его зеленый дом
Другое предприятие Аблая Мырзахметова — тепличный комплекс ТОО «Green House – Зеленый Дом» в городе Текели. Строил теплицы Мырзахметов не сам: финансирование осуществлялось по линии «КазАгроФинанс», вложенными числится полтора миллиарда тенге. Проектная мощность комплекса — 1375 тонн помидоров и 1650 огурцов в год. Пишу и сердце радуется: пошел Аблай по пути исправления, так и тянутся его мозолистые руки к труду! И вы, критикующие Аблая! Знайте — может быть прямо сейчас к вашей тарелке подбирается его пупырчатый огурец!