Очередной нувориш из ближнего зарубежья прикупил себе элитные аппарты в столице России. Знаменитый казахстанский алкотрейдер из «Атамекена» Аблай Мырзахметов порадовал душу изысками.

Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Мырзахметов Аблай Исабекович приобрел в Москве элитную квартиру за три с лишним миллиона долларов. Новое жилье Аблая Мырзахметова расположилось по адресу Большой Патриарший переулок, 12: общая площадь составляет 183 квадратных метра, дизайнерский ремонт присутствует. Основной фишкой квартиры Мырзахметова помимо близости Патриарших Прудов стала аудио-система с колонками за четверть миллиона долларов. Поистине фантастический звук для аудиофила из «Атамекена», вероятно, должен ублажать уши Аблая Исабековича каким-то особым образом. Иначе ценник колонок MBL 101 x-treme в 200 тысяч фунтов объяснить довольно сложно.



Журналисты издания Российский Репортер обратились с вопросом о происхождении денежных средств на покупку элитной недвижимости в Москве лично к Аблаю Мырзахметову, а также в пресс-службу Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Пока что ответы получены не были.

Стоит напомнить, что Аблай Мырзахметов стал известен в Казахстане и за его пределами благодаря тому, что был первым чиновником-коррупционером Казахстана, осужденным на тюремный срок, который попросил прощения у Елбасы и вернулся на госслужбу. Также Аблай Исабекович известен своими эпатажными бизнес-проектами: он запустил алкогольный напиток Кумысовка, который впоследствие стал причиной массовых отравлений на территории России. В результате алко-продукцию Аблая Мырзахметова назвали контрафактом и запретили в России.

Аблай Мырзахметов и его скромный достаток