Колбасные обрезки, тренды и продовольственная безопасность

Рискую наткнуться на удивленные возгласы: что, мол, подполковник спецназа понимает в колбасных обрезках! Но за 18 лет на гражданке довелось попробовать себя в разных сферах: и в производстве, и в торговле, и в общепите.

В том числе, в бизнесе по производству колбас, мясных и рыбных деликатесов. Корни проблемы, о которой сегодня заговорили производители мясной продукции с торговыми сетями, знаю не понаслышке. И повышение цен на колбасы и сосиски на 15%, анонсированные участниками рынка, меньшая из проблем, которая всех нас ждет.

Но за 18 лет на гражданке довелось попробовать себя в разных сферах: и в производстве, и в торговле, и в общепите. В том числе, в бизнесе по производству колбас, мясных и рыбных деликатесов. Корни проблемы, о которой сегодня заговорили производители мясной продукции с торговыми сетями, знаю не понаслышке. И повышение цен на колбасы и сосиски на 15%, анонсированные участниками рынка, меньшая из проблем, которая всех нас ждет.

Мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на их продукцию, потому что год назад килограм курицы стоил 87–92 руб., а сегодня —134–138 руб., свинина на кости стоила 119 руб., теперь те же 138 руб. Говядина тоже не дешевеет.

В Минсельхозе же не видят оснований для повышения цен, так как по данным их статистики мясо неуклонно дешевеет. Альтернативная реальность профильного министерства, конечно, может стать причиной запрета на повышения цен, но это приведет лишь к одному: те производители, которые ещё работали по ГОСТам, перейдут на ТУ и будут вынуждены сократить количество мяса в своей продукции, заменяя её дешевым растительным белком. Соя, которую многие так опасаются, к слову, не самый плохой, но и не самый дешевый вариант.

Реальная ситуация гораздо хуже.

На фермах, где выращивают птицу, свиней и коров, оборудование импортное. На перерабатывающих производствах тоже. Рассуждать о том, что обесценивание рубля по отношению к доллару и евро не влияют на цены могут либо дураки, либо лицемеры.

Другая история – мировые тренды. Стоимость мяса растет по всему миру. На это есть, как минимум, две глобальные причины.

Помните, как взлетели цены на молочную продукцию несколько лет назад, когда был признан факт, что богатеющие китайцы, которых только в самой Поднебесной 1,4 млрд человек, начали пить молоко? Так вот, китайцы ещё и мясо начали кушать.

Вторая причина – сокращение пастбищ во всем мире в пользу выращивания рапса. Из-за этого в той же Аргентине – одном из основных производителей говядины в мире – каждый год сокращается площадь пастбищ и, соответственно, поголовье скота. Такими темпами качественная говядина уже в ближайшие годы превратиться в деликатес. Её уже сейчас почти не встретишь в составе колбас.

А есть ещё проблема торговых сетей, в которые небольшим местным производителям вход заказан. Монополисты-сетевики предпочитают работать с крупными компаниями, которые готовы поставлять продукцию сотнями тонн. И наше законодательство сейчас никак не защищает малые и средние производства перед лицом этих гигантов.

Итог: снижение конкурентности рынка, а в след за этим конкурентоспособности, рост цен и снижение продовольственной безопасности страны.

Это посерьезнее роста цен на сосиски и решать эту проблему надо комплексно. Регулируя сети и допуск в них региональных производителей, поддерживая не только сельхоз монополистов, но и малые фермерские хозяйства, замахиваясь не только на продовольственную автономию и импортозамещение, но и на экспорт продуктов питания.

Алексей Филатов