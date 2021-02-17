Сын Валентины Матвиенко вместе с сыном Юрия Борисова получили доли в компании-подрядчика «Газпрома»

Теперь сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко является совладельцем «Строительной компании Подводтрубопроводстрой».

Также долю в данной структуре получил сын вице-премьера Юрия Борисова. Компания известна тем, что активно выполняет госзаказы «Газпрома». Совладельцами «Строительной компании Подводтрубопроводстрой» Сергей Матвиенко и Александр Борисов стала благодаря тому, что они являются совладельцами компании «Инфомеханика». Эта структура тоже получает госконтракты, но пока на них она заработала лишь немногим более 3 миллиона рублей.

Сын Валентины Матвиенко является известным бизнесменом. Пик его предпринимательской деятельности пришелся на тот период, когда нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга. Так, Сергей Матвиенко создал холдинг «Империя», в состав которого входили различные компании. Многие из структур в составе «Империи» занимались недвижимостью, получая от городских властей в аренду дорогостоящие перспективные участки и здания. Некоторые из них Матвиенко со временем приватизировал по достаточно низкой стоимости.

Валентина Матвиенко всегда отрицала, что она же способствовала развитию бизнеса сына. Однако подтверждать ничего и не нужно было, ведь после того, как она оставила пост губернатора, все стало на свои места. Всего за несколько лет бизнес Сергея Матвиенко почти полностью развалился. Он пытался заниматься общественной деятельностью, а теперь вместе с Александром Борисовым присоединился к «Строительной компании Подводтрубопроводстрой». Любопытно, что и Валентина Матвиенко, и Юрий Борисов тоже имеют отношение к вопросам газификации и к оборонно-промышленному комплексу.

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