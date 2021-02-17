Министр ветеранов Лапутина занимается госпиталем «Лесная Поляна», главврач которого успел вымахать себе дом

Министерство по делам ветеранов сообщило о том, что с 15 февраля 2021 года в госпитале ветеранов войны «Лесная Поляна» на базе Центра ментального здоровья заработал тренинговый центр и новое отделение лечения стресс-ассоциированных расстройств.

В отделении ветераны смогут пройти лечение расстройств, связанных с чрезвычайной психологическим напряжением, последствиями черепно-мозговых травм, контузии.

Вот, что заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина:

«Дуже приємно бачити ветеранський заклад медичного профілю, який розвивається і шукає новітні підходи і методи лікування та реабілітації. Найефективніший метод, який тут впроваджують, – людино-орієнтований підхід до лікування. Госпіталь намагається відійти від «пострадянщини» у ставленні до пацієнтів і облаштувати по-справжньому ефективний сучасний лікувальний простір для наших захисників. Вірю, що цей заклад стане медичним центром світового рівня, і на його базі розроблятимуться ефективні методики лікування, які будуть впроваджуватися по всій країні».

Стоит напомнить, что госпиталь ветеранов войны появился в 2018 году на базе госучреждения «Украинский госпиталь для воинов-интернационалистов «Лесная поляна» Министерства охраны здоровья Украины». А уже в 2019-ом на его базе был создан Центр психического здоровья и реабилитации ветеранов войны.

Нужно обратить внимание на объем средств, выделяемых на различные закупки для данного медучреждения. И помнить, что большинство приобретений происходит без конкуренции, в рамках кампании по борьбе с пандемией COVID-19.

Прозрачность закупок давно пора проверить Госаудитслужбе и Счетной палате. А для справки изучить по ходу происхождение имущества главврача «Лесной Поляны» Ксении Возницыной:

Очевидно, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина лично курирует «Лесную Поляну», а значит должна быть в курсе всех его финансовых дел.

Мать Юлии — Александра Лапутина — строит жилой дом в Козине на 322 м.кв., а сама министр в 2019 году заработала более 568 тыс. гривен:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua