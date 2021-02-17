СМИ: В Туркменистане забили до смерти 14-летнего дзюдоиста за отказ проиграть курсанту МВД

Туркменистане забили до смерти 14-летнего спортсмена Сулеймана Турсунбаева, который отказался проиграть курсанту МВД на соревнованиях по дзюдо.

Об этом сообщает независимый ресурс Turkmen.news.

Трагедия произошла в начале февраля на турнире в Бахарденском районе Ахалской области. Перед финальным поединком Сулейману намекнули, что он должен проиграть сопернику, курсанту высшего учебного заведения МВД Туркменистана. Однако юноша отказался «ложиться под соперника» и заслуженно стал чемпионом.

Сразу после соревнований неизвестные люди напали на тренера и избили, а юношу-победителя увезли в неизвестном направлении. Подростка жестоко избили и бросили на улице умирать.

Его обнаружили случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь. Турсунбаева доставили в одну из больниц Ашхабада, но там врачи отказали в помощи подростку и посоветовали везти его в больницу по месту жительства, за 500 с лишним километров. Подростка доставили в районную больницу в Куня-Ургенче, где он скончался спустя несколько дней.

По словам родителей 14-летнего парня, его «печень превратили в месиво, у него был треснут череп».

После публикации материала о Турсунбаеве редакция Turkmen.news получила анонимное сообщение, что соперником юноши якобы был родственник жены Сердара Бердымухамедова, сына главы государства.

«Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Тот же источник сообщил, что прокуратуре дано указание не расследовать убийство, потому что Сулейман якобы неудачно упал, и ничего серьезного с ним не произошло», — пишет издание.