У Карпатах 4 день шукають туриста з Києва. У ДСНС планують залучити авіацію

Рятувальники, лісники та волонтери невпинно продовжують шукати 40-річного киянина, який заблукав під час катання на лижах, ще 13 лютого.

Пошуково-рятувальими групами впродовж 4 діб було обстежено схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гимба та Гимба. За координатами, що надані його товаришем, було знайдено сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до 0,5 м. снігу) встановити подальше просування заблукалого не виявляється можливим.

Наразі рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнізів.

До пошуково-рятувальної операції залучено 47 чоловік та 10 одиниць техінки. За сприятливих погодних умов планується залучення авіації ДСНС, – повідомили в пресслужбі У ДСНС України у Закарпатській області

: zaholovok.com.ua

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