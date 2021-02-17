Серый кардинал исполнительной службы Минюста Дмитрий Топачевский: как из рядового взяточника стать смотрящим за денежными потоками

Большинство украинцев знают, что в нашей стране существует министерство юстиции. И большинство из них не совсем понимает, чем это министерство занимается и почему, собственно, за пост министра юстиции ведутся такие войны.

Что там можно украсть? Ведь, казалось бы, вся работа заключается в регистрации законов да прочих бумажек. Но в нашей стране каждый, кто имеет в руках государственную печать и право подписи, всегда находит, как с помощью этих нехитрых инструментов немножечко положить себе в карман.

Минюст – не исключение. Все схемы мы разбирать не будем, коснемся только структуры министерства под названием исполнительная служба. Она занимается, в том числе, и взысканием долгов с должников по решению суда: штрафы, алименты, долги, отъем арестованного имущества и т.д., и т.п. Раньше существовали только государственные исполнители, которые работали в структуре Государственной исполнительной службы (Державна виконавча служба, ДВС). Но прошлая власть решила перенять опыт зарубежных стран и разрешила параллельно с государственными исполнителями и частных. Задумка была хорошая и благородная – теперь истец мог выбирать, к кому обращаться за взысканием долга, а работа частников должна была создать конкуренцию ГИС и таким образом облегчить жизнь простым гражданам, которые зачастую годами дожидаются исполнения решений суда.

Но, как всегда, на любой болт находится гайка с левой резьбой. Нашлась и тут. Ибо частные исполнители получают разрешение на свою деятельность все в том же Минюсте. И ушлые чиновники поняли, что к золотой жиле ГИС добавилась еще одна – частные исполнители. Имея в руках дубинку в виде квалификационного экзамена, в Минюсте быстренько объяснили частникам правила игры.

Дело в том, что – и это ни для кого не является секретом – многие решения суда по взысканию долгов не исполняются годами. В недрах Минюста имеется так называемый «стоп-лист», в котором перечислены фирмы и люди, которых нельзя трогать. Он регулярно обновляется. Попадают в него, само собой, не за так. Но, кроме этого централизованного стоп-листа (если можно так сказать), многие рыбы помельче договариваются с исполнителями в регионах напрямую. Как за невыполнение решения суда, так и наоборот, за его срочное исполнение. Кто сталкивался с этой системой – понимает, о чем речь.

И все это стоит денег. И со всего этого исполнители послушно отстегивают наверх положенную сумму. Эти денежные ручейки с районов сливаются на уровне областей в реки, а на уровне Киева уже превращаются в миллионы долларов.

Как и во всякой системе, нужны люди, которые все это регулируют, налаживают и присматривают за работой. Одним из таких смотрящих в исполнительной системе является Дмитрий Топачевский. О нем известно крайне мало, а та информация, что есть, зачастую противоречива и неточна. Даже фото практически невозможно найти – в сети отыскивается один портрет десятилетней давности, да и то нельзя утверждать, что на нем именно Топачевский.

Известно, что свою карьеру он начинал в органах исполнительной службы, где и «сгорел» на взятке. В 2017 году подался в частные исполнители, где всплыл в качестве так участника так называемого «кооператива частных исполнителей» «Toda групп».

Этот «кооператив» начал подминать под себя рынок частной исполнительной деятельности, в чем весьма преуспел.

Как выяснили журналисты, все трое участников этого кооператива» были связаны с группой влияния, подконтрольной экс-юристу Сергея Курченко Андрею Довбенко. После смены власти в стране Топачевскому удалось стать «серым кардиналом» исполнительной службы в Минюсте. С приходом на должность заместителя министра юстиции Андрея Гайченко и главы Департамента исполнительной службы Максима Киселева, которые вслед за своим министром Малюськой, прославившимся фотографией под столом, обещали борьбу со всяческими «схемами и откатами», ситуация с последними никак не поменялась: частные исполнители все так же продолжают «отстегивать» треть своего дохода. Единственное, что поменялось – потоки теперь контролирует не Довбенко, а Топачевский.

Строптивых, особенно тех, кто плотно сотрудничал с Довбенко, через дисциплинарную комиссию за любую запятую лишают права занятия деятельностью.

В системе исполнительной службы это знают все. Да и для полиции и СБУ это не является секретом. Впрочем, никому эта осведомленность не мешает: Топачевский стал долларовым миллионером, прикупил себе Мерседес G в последнем кузове. Киселев обзавелся новенькой БМВ Х7, на которой ездит на работу. Шифруется один Гайченко, но это не очень помогает, ибо всю троицу неоднократно замечали в ресторане «Косатка» на ул. Большая Житомирская 25/2 (на пересечении с улицей Гончара).

Деньги с начальников отделов государственной исполнительной службы и частных исполнителей собирает начальник отдела департамента принудительного исполнения решений Руслан Озадовский, которого специально перевели на эту должность из управления ГИС Киева. Как утверждают источники, он полностью зависим и подконтролен Топачевскому.

Каждый начальник районного отдела исполнительной службы в Киеве обязан отдать ему от одной до полутора тысяч долларов в месяц. Все кандидатуры на эти должности проходят через одобрение Топачевского. Частные исполнители отдают 30% от своего чистого дохода за то, чтобы их не привлекали к дисциплинарной ответственности.

Откуда же берутся такие деньги у государственных служащих, которыми являются начальники управлений исполнительной службы? Основные деньги снимаются с желающих снять арест с имущества. Также берут за невзыскание долгов – исполнительные листы по таким фирмам и людям лежат годами. На более высоком уровне решаются проблемы, например, предприятий Ахметова. Такая же ситуация с банками ПУМБ и «Приват» – все исполнительные листы по ним лежат без движения.

В курсе ли этих схем новый министр юстиции Денис Малюська, который производит впечатление не совсем адекватного человека, не совсем понятно. Но куда-то исчезли все его жалобы на маленькую зарплату и несчастную жизнь государственного чиновника. Как говорят знающие люди, он удачно окучил донорские деньги от мирового сообщества, которые предназначались на реформу тюрем.

Насколько много заносит ему Гайченко, которого все называют другом Малюськи, – неизвестно. Но Малюська, хотя и явно «косит» под дурачка, таковым отнюдь не является. И не может он просто так, забесплатно, закрывать глаза на сотни жалоб, как из низовых структур Минюста, так и от рядовых граждан, которые приходят к нему на его же заместителя. И значительная часть этих жалоб связана именно с деятельностью «серого кардинала» исполнительной службы Топачевского.

Так что чем-то делиться однозначно приходится. Вот только чем конкретно и сколько отстегивает своему шефу Гайченко – неизвестно. Пока неизвестно, добавим. Ибо в такой системе всегда найдется человек, который поделится тайнами. А недовольных как среде частных, так и государственных исполнителей весьма много.

Михаил Соколов