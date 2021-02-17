Повінь – зміна системи

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Серый кардинал исполнительной службы Минюста Дмитрий Топачевский: как из рядового взяточника стать смотрящим за денежными потоками

17.02.2021

Большинство украинцев знают, что в нашей стране существует министерство юстиции. И большинство из них не совсем понимает, чем это министерство занимается и почему, собственно, за пост министра юстиции ведутся такие войны.

Что там можно украсть? Ведь, казалось бы, вся работа заключается в регистрации законов да прочих бумажек. Но в нашей стране каждый, кто имеет в руках государственную печать и право подписи, всегда находит, как с помощью этих нехитрых инструментов немножечко положить себе в карман.

Минюст – не исключение. Все схемы мы разбирать не будем, коснемся только структуры министерства под названием исполнительная служба. Она занимается, в том числе, и взысканием долгов с должников по решению суда: штрафы, алименты, долги, отъем арестованного имущества и т.д., и т.п. Раньше существовали только государственные исполнители, которые работали в структуре Государственной исполнительной службы (Державна виконавча служба, ДВС). Но прошлая власть решила перенять опыт зарубежных стран и разрешила параллельно с государственными исполнителями и частных. Задумка была хорошая и благородная – теперь истец мог выбирать, к кому обращаться за взысканием долга, а работа частников должна была создать конкуренцию ГИС и таким образом облегчить жизнь простым гражданам, которые зачастую годами дожидаются исполнения решений суда.

Но, как всегда, на любой болт находится гайка с левой резьбой. Нашлась и тут. Ибо частные исполнители получают разрешение на свою деятельность все в том же Минюсте. И ушлые чиновники поняли, что к золотой жиле ГИС добавилась еще одна – частные исполнители. Имея в руках дубинку в виде квалификационного экзамена, в Минюсте быстренько объяснили частникам правила игры.

Дело в том, что – и это ни для кого не является секретом – многие решения суда по взысканию долгов не исполняются годами. В недрах Минюста имеется так называемый «стоп-лист», в котором перечислены фирмы и люди, которых нельзя трогать. Он регулярно обновляется. Попадают в него, само собой, не за так. Но, кроме этого централизованного стоп-листа (если можно так сказать), многие рыбы помельче договариваются с исполнителями в регионах напрямую. Как за невыполнение решения суда, так и наоборот, за его срочное исполнение. Кто сталкивался с этой системой – понимает, о чем речь.

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И все это стоит денег. И со всего этого исполнители послушно отстегивают наверх положенную сумму. Эти денежные ручейки с районов сливаются на уровне областей в реки, а на уровне Киева уже превращаются в миллионы долларов.

Как и во всякой системе, нужны люди, которые все это регулируют, налаживают и присматривают за работой. Одним из таких смотрящих в исполнительной системе является Дмитрий Топачевский. О нем известно крайне мало, а та информация, что есть, зачастую противоречива и неточна. Даже фото практически невозможно найти – в сети отыскивается один портрет десятилетней давности, да и то нельзя утверждать, что на нем именно Топачевский.

Известно, что свою карьеру он начинал в органах исполнительной службы, где и «сгорел» на взятке. В 2017 году подался в частные исполнители, где всплыл в качестве так участника так называемого «кооператива частных исполнителей» «Toda групп».

Этот «кооператив» начал подминать под себя рынок частной исполнительной деятельности, в чем весьма преуспел. 

Как выяснили журналисты, все трое участников этого кооператива» были связаны с группой влияния, подконтрольной экс-юристу Сергея Курченко Андрею Довбенко. После смены власти в стране Топачевскому удалось стать «серым кардиналом» исполнительной службы в Минюсте. С приходом на должность заместителя министра юстиции Андрея Гайченко и главы Департамента исполнительной службы Максима Киселева, которые вслед за своим министром Малюськой, прославившимся фотографией под столом, обещали борьбу со всяческими «схемами и откатами», ситуация с последними никак не поменялась: частные исполнители все так же продолжают «отстегивать» треть своего дохода. Единственное, что поменялось – потоки теперь контролирует не Довбенко, а Топачевский.

Строптивых, особенно тех, кто плотно сотрудничал с Довбенко, через дисциплинарную комиссию за любую запятую лишают права занятия деятельностью.

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В системе исполнительной службы это знают все. Да и для полиции и СБУ это не является секретом. Впрочем, никому эта осведомленность не мешает: Топачевский стал долларовым миллионером, прикупил себе Мерседес G в последнем кузове. Киселев обзавелся новенькой БМВ Х7, на которой ездит на работу. Шифруется один Гайченко, но это не очень помогает, ибо всю троицу неоднократно замечали в ресторане «Косатка» на ул. Большая Житомирская 25/2 (на пересечении с улицей Гончара).

Деньги с начальников отделов государственной исполнительной службы и частных исполнителей собирает начальник отдела департамента принудительного исполнения решений Руслан Озадовский, которого специально перевели на эту должность из управления ГИС Киева. Как утверждают источники, он полностью зависим и подконтролен Топачевскому.

Каждый начальник районного отдела исполнительной службы в Киеве обязан отдать ему от одной до полутора тысяч долларов в месяц. Все кандидатуры на эти должности проходят через одобрение Топачевского. Частные исполнители отдают 30% от своего чистого дохода за то, чтобы их не привлекали к дисциплинарной ответственности. 

Откуда же берутся такие деньги у государственных служащих, которыми являются начальники управлений исполнительной службы? Основные деньги снимаются с желающих снять арест с имущества. Также берут за невзыскание долгов – исполнительные листы по таким фирмам и людям лежат годами. На более высоком уровне решаются проблемы, например, предприятий Ахметова. Такая же ситуация с банками ПУМБ и «Приват» – все исполнительные листы по ним лежат без движения.

В курсе ли этих схем новый министр юстиции Денис Малюська, который производит впечатление не совсем адекватного человека, не совсем понятно. Но куда-то исчезли все его жалобы на маленькую зарплату и несчастную жизнь государственного чиновника. Как говорят знающие люди, он удачно окучил донорские деньги от мирового сообщества, которые предназначались на реформу тюрем.

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Насколько много заносит ему Гайченко, которого все называют другом Малюськи, – неизвестно. Но Малюська, хотя и явно «косит» под дурачка, таковым отнюдь не является. И не может он просто так, забесплатно, закрывать глаза на сотни жалоб, как из низовых структур Минюста, так и от рядовых граждан, которые приходят к нему на его же заместителя. И значительная часть этих жалоб связана именно с деятельностью «серого кардинала» исполнительной службы Топачевского.

Так что чем-то делиться однозначно приходится. Вот только чем конкретно и сколько отстегивает своему шефу Гайченко – неизвестно. Пока неизвестно, добавим. Ибо в такой системе всегда найдется человек, который поделится тайнами. А недовольных как среде частных, так и государственных исполнителей весьма много.

Михаил Соколов

 

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