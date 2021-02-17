В Москве девочка упала с 13-го этажа на авто и выжила

В Москве 14-летняя школьница упала с 13-го этажа дома на стоящий внизу автомобиль и выжила. Об этом сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT.

«Я что, еще жива?» Этот вопрос 14-летняя школьница, упавшая с 13-го этажа московской многоэтажки, задала хозяину машины, на которую она приземлилась», — говорится в сообщении.

Владелец машины, который в момент падения находился поблизости, сразу вызвал «скорую» и МЧС.

С места происшествия школьницу эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение.

Врачи диагностировали у нее перелом ноги, сильную травму головы и ушибы внутренних органов, однако, как пишет Baza, «ни один из жизненно важных органов серьезно не пострадал».