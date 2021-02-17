Іран випробовує нову «розумну» ракету з дальністю дії 300 км

Іран провів випробування нової “розумної” ракети середньої дальності, яка може літати на відстань до 300 км.

«Ракета підготовлена ​​до розгортання для захисту нашої Батьківщини. Ми намагаємося, щоб наші озброєння в цьому районі, по-перше, були “розумними”, по-друге, мали можливість автоматичного управління і, по-третє, мали хірургічну точність», – заявив бригадний генерал Кіюмарс Хейдарі, командувач Сухопутними військами Ірану виданню PressTV.

Місце проведення випробувань командувач Сухопутними військами не повідомив, інформують Економічні новини.

Хейдарі зазначив, що випробувальні стрільби вимірювали точність удару і руйнівну силу ракети.

У недавньому минулому Іран представив безліч нових озброєнь, включаючи ракетні системи Bavar 373 і Khordad-3; протикорабельну ракету Zolfaqar-e Basir дальністю понад 700 км; безпілотники, що вертикально запускаються Sepeher, Shahab-2 і Hodhod-4; озброєний дрон-робот наземного базування під назвою Каракал на честь виду дикої кішки, яка мешкає у деяких районах Ірану; дрон-камікадзе, встановлений на бойових катерах; вертольотоносець; швидкісні катери та інші види зброї.

: enovosty.com

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