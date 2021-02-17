Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с фейками о размерах пенсий чиновников и сообщила, что ее пенсия составляет 25 тыс. рублей.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — заявила Матвиенко на заседании Совфеда (цитата ТАСС).

«Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры. Надо подумать, каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше», — подчеркнула спикер Совфеда.

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.