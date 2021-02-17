99-летний муж королевы Елизаветы принц Филипп госпитализирован

99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский доставлен из Виндзорского замка в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII.

Как сообщили в Букингемском дворце, Его Высочество почувствовал себя плохо. Какого рода недомогание испытал принц, не разглашается. Однако есть информация, что оно не связано с коронавирусом, от которого Елизавете II и Филиппу сделали прививки в январе этого года. Пошли слухи, что причиной мог стать стресс, пережитый Филиппом после объявления о том, что жена его внука принца Гарри Меган Маркл готовится дать откровенное интервью на американском телевидении.

В больницу, как утверждает телеканал ITV, принца привезли на машине, из которой он вышел самостоятельно.

В официальном заявлении говорится, что госпитализация является, скорее, мерой предосторожности по совету врача. «Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней — для наблюдения и отдыха», — сказано в пресс-релизе.

94-летняя королева осталась в Виндзоре, где она постоянно проживает на карантине с осени прошлого года.

С 2017 года герцог Эдинбургский, которому 10 июня этого года исполнится сто лет, перестал исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи. И редко появляется на публике. С 1952 года принц Филипп провел 22 219 сольных королевских мероприятий.