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Рада приняла в первом чтении закон о налогах с Facebook, Google и Netflix

17.02.2021

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который обяжет международные компании по типу Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouТube, Viber платить НДС за предоставление услуг в Украине. За соответствующее решение проголосовали 286 нардепов.

«Почему мы должны льготировать иностранцев и таким образом обворовывать наш государственный бюджет? Есть клиенты в определенной стране — платите этой стране налоги! А не как сейчас — платят в других юрисдикциях», — заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Налогообложению будут подлежать следующие услуги:

Следует отметить, что уплачивать налоги будут обязаны исключительно поставщики услуг, а не сами пользователи.

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