СНБО может ввести санкции против компаний, связанных с Медведчуком, — СМИ

Под прицелом якобы оказался российский нефтепровод и другие бизнес-цепочки украинского политика.

19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут якобы обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Под санкционным ударом якобы рискует оказаться компания «ПрикарпатЗападтранс», которая пользуется участком нефтепровода «Самара — Западное направление». По данным источника, владельцев этого предприятия связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Повестку заседания СНБО пока не составили, ее пока только утверждают.

«Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком», — передает источник.

Недавно лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что Виктор Медведчук добился внесения его в санкционный список России. А помог это сделать кум нардепа, президент РФ Владимир Путин. По словам политика, причиной конфликта стал отказ принять Медведчука в партию «За жизнь», которую создал Мураев.

«Когда я его не поддержал, он внес меня в санкционные списки в России и, действительно, заморозил все активы, которые были на территории России у меня и моей семьи. Там были заморожены крупные деньги», — подчеркнул политический деятель.

Ранее стало известно о том, как продвигается уголовное дело по заявлению Виктора Медведчука, в котором он призвал к созданию на Донбассе автономного региона с отдельным правительством и парламентом. Производство по статьям о сепартизме и государственной измене в отношении нардепа открыли еще в 2019 году, однако оно до сих пор находится на стадии досудебного расследования. Его ведет Центральный аппарат Государственного бюро расследований. Как сообщалось, пока ни одном лицу о подозрении не сообщали.