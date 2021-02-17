Toyota тимчасово закрила 14 виробничих ліній в Японії через землетрус

Заводи групи не постраждали, однак природне явище порушило роботу низки постачальників компонентів

Японський автомобільний концерн Toyota Motor оголосив про тимчасову зупинку виробництва автомобілів на 14 виробничих лініях на дев’яти своїх заводах в країні через сильний землетрус. Про це повідомляє Reuters.

Увечері 13 лютого на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 7,3. Японське метеорологічне агентство (JMA) охарактеризувало його як афтершок від землетрусу 11 березня 2011 року, який викликав аварію на атомній електростанції Фукусіма. Внаслідок землетрусу постраждало щонайменше 120 осіб, у низці префектур відключили електрику. З басейнів для зберігання відпрацьованого ядерного палива на АЕС «Фукусіма-1» і «Фукусіма-2» розплескалася радіоактивна вода. Експерти запевнили, що небезпеки немає, оскільки обсяги води дуже малі, а вміст у ній радіоактивних речовин низький.

Автовиробник заявив, що його виробничі потужності Toyota в п’яти префектурах, включаючи Айті, Івате і Фукуока, будуть закриті з 17 по 20 лютого.

Хоча офіційні особи Toyota заявили, що жоден із заводів групи не постраждав від землетрусу, він порушив роботу деяких постачальників компонентів.

: mind.ua

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