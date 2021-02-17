Активист Антонов рассказал, кого подозревает в поджоге автомобиля

Антонов заявил об угрозах в свой адрес из-за фиксации нарушения правил дорожного движения.

В ночь на 17 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Гоголевская 32-Б сожгли автомобиль Volkswagen Touareg известного активиста, основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Активист считает, что к инциденту может быть причастен глава общественной организации Pitbull Kiev.

Антонов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию транспортного средства, на которой заметно, что пожар существенно повредил переднюю часть и салон автомобиля.

На странице ресурса dtp.kiev.ua указано, что действовали два человека, один из них находится в больнице.

«Известно, что злоумышленников было двое, один из них в настоящее время в тяжелом состоянии, поиском второго занимаются органы МВД, я искренне надеюсь, они найдут его раньше, чем наш отряд благих трендов», — добавил Антонов и попросил возможных очевидцев инцидента переслать видео в районе улиц Сечевых стрельцов, Павловской и Бульварно-Кудрявской в период совершения преступления.

Как заявил Антонов в комментарии изданию 44.ua, к поджогу его автомобиля может быть причастен глава общественной организации Pitbull Kiev. Поводом для поджога могло стать опубликованное видео, на котором зафиксировано, как водитель автомобиля совершил поворот налево через двойную сплошную, нарушив правила дорожного движения.