В Евросоюзе удивились, как Россия предлагает всем свою вакцину от коронавируса, не вакцинировав свое население

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свое удивление тем, что Россия предлагает всем вакцину против коронавируса «Спутник V», но при этом подавляющее большинство россиян остаются не привитыми до сих пор.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По ее словам, пока что производители российской вакцины даже не подавали надлежащую заявку для того, чтобы получить разрешение на рынках.

Ляйен напомнила, что после того, как Россия сделает это, ей придется предоставить всю информацию и провести все проверки, как это происходило и в случае со всеми другими вакцинами.

Президент Еврокомиссии также добавила, что Россия не имеет своего производства для изготовления вакцины в Европе, а потому инспекции придется проводить непосредственно на территории РФ.

Кроме того, Ляйен удивилась тому, что Россия предлагает теоретически миллионы доз своей вакцины другим государствам в то же самое время, когда не имеет достаточного количества вакцин для привития своего же собственного населения.