Самрук-Казына и верная прокладка АТФбанк: Есенов и Есимов не остановятся ни перед чем

Долгожители казахстанской коррупции Есенов Галимжан Шахмарданович и Есимов Ахметжан Смагулович стал героями расследования ряда СМИ в различных странах. Их прозорливые схемы Самрук-Казына и АТФбанк становятся легендой, но ни Есенов Галимжан Шахмарданович, ни Есимов Ахметжан Смагулович даже не пытаются скрыть подноготную этого безобразия.

Создание мегакормушки — фонда Самрук-Казына — я считаю, должно быть отмечено сразу двумя Нобелевскими премиями по экономике, — сатирически иронизируют коллеги-журналисты. Первую отдать тому, кто придумал согнать все монополии Казахстана в один «инвестиционный холдинг», по образцу Сингапура. И это, пожалуй, приближающийся к своему 80-летию Нурсултан Назарбаев. Вторая премия пойдет тому, кто придумал, как это реализовать — и это, пожалуй, 69-летний Ахметжан Есимов. При нём система надувательства государства и народа Казахстана обрела отточенные грани совершенства. Самрук-Казына делает с деньгами государства что хочет, как хочет, не платит дивидендов, игнорирует правила размещения средств, загоняя деньги в рискованный АТФБанк зятя Ахметжана Есимова — Галимжана Есенова и вообще, всячески показывая, что начальство свою жизнь целиком и полностью обеспечило. 38-летний VIP-мажор Есенов считает, что запросто переплюнет старых Назарбаева и Есимова.

Самрук-Казына Ахметжана Есимова прелестна! Например, холдинг выпускает акции, при этом единственным акционером является правительство. И если вдруг Есимову захочется денег, например, чтобы покормить АТФБанк или другие близкие по крови структуры, то Самрук-Казына просто выпустит акции. Которые купит правительство — без оговорок. В конце сентября 2019 года Ахметжан Есимов выпустил новую партию бумаг — и правительство дало ему 180 миллионов долларов. Основания для выпуска акций? Да никаких! Самрук-Казына просто печатает новые, а правительство их покупает — за доллары, кстати. Уникальная в своем роде ситуация.

Будучи единственным учредителем Самрук-Казыны правительство Казахстана, подчинённое избранному президенту страны… имеет совещательный голос в своем собственном холдинге. Так, на фоне явно ухудшающейся экономической ситуации в стране и необходимости поддержки населения и действующих предприятий Токаев посоветовал Самрук-Казыне отдавать дивиденды в 100% объеме.

«СЧИТАЮ, ЧТО НАЦКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВЕСТИ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ГОСУДАРСТВУ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В РАЗМЕРЕ ДО 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСТОГО ДОХОДА», – РОБКО ПРОПИЩАЛ ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, ВЫРАЖАЯ ВОЛЮ ИЗБРАВШЕГО ЕГО НАРОДА.

Что сделал Ахметжан Есимов? Если выражаться прилично, сказал: на, мальчик тебе 50%. Именно так, судя по тому, что Казатомпром решил выплатить только половину. Это и то очень много, так как обычно дивидендов платится только пятая часть, в то время как остальные… зачисляются на специальный счёт, откуда вероятно исчезают, превращаясь в активы есеновского АТФБанка.

Даже непонятно, откуда у племянника Нурсултана Назарбаева такая чудовищная жадность. Ведь он может изобразить выплату дивидендов, при этом снова напечатать акций и снова продать их государству, а нечаянные сии капиталы провернуть через АТФБанк своего зятя Галимжана Есенова. АТФБанк увеличит свои показатели, избежав благодаря такому вливанию санкций национального банка, а временно свободные деньги использовать для выдачи кредитов с приличным плечом. Когда вследствие кризиса неплатежей население кредиты отдавать перестанет — Есенов разведет руками и запросит помощь для АТФБанка у государства. Ахметжан Есимов забудет о том, что деньги где-то исчезли, ведь они исчезли у хорошего человека.

140 миллиардов тенге постоянно крутились в банке родственника, хотя по установленному правительством регламенту АТФБанк не дотягивает до нормативов пригодности к хранению денег ФНБ Самрук-Казына.

Показательным также являются результаты проверки Самрук-Казыны счётным комитетом. Правительство получило отчет, в котором четко сказано, что Самрук-Казына под командованием Ахметжана Есимова завышает внутренние затраты посредством тендеров внутри собственной структуры. Завышает нагло и многократно, естественно находя потом способы вывести «дельту» за пределы страны, на частные счета и в оффшорные зоны за «консультации», «маркетинг» и — особенно модно — «оценку рисков».

Государство получило отчёт и ничего не смогло сделать: по сути, Ахметжан Есимов просто послал СК к чёрту вместе с его выводами, заявив, что успехи Самрук-Казыны достигают неба, а СК клевещет. И что сделал Токаев? Правильно… Ничего! Кто он, а кто Ахметжан Есимов с Галимжаном Есеновым?

Ну а Казахстан снова заплатит за весь этот шизофренический балет на льду с мячом: с него не убудет. Зрелище-то действительно феноменальное, Сингапур такой Сингапур….

ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ АТФБАНК БЕЗ САМРУК-КАЗЫНЫ?

Ахметжан Есимов, Самрук-Казына

Есимов Ахметжан Смагулович, разжиревший за сытые годы на национальных монополиях хочет во что бы то ни стало получить еще пару кусочков, прежде чем станет очевидным: вся затея с ФНБ привела только к обогащению олигархии и родственников. Того же зятя Есимова — Галимжана Есенова с его АТФБанк.

Ахметжан Смагулович Есимов руководит Самрук-Казыной с конца 2017-того года. Ровно столько же длятся особые отношения фонда национального благосостояния Самрук-Казыны с банком АТФ. Согласно устава ФНБ и здравому смыслу национальное богатство нельзя держать в банке, раздающем кредиты направо и налево, имеющем историю санации и дотирования государством. Впрочем, в Казахстане — если что-то нельзя, но там есть родственник, то можно. Именно такая ситуация наблюдается между Самрук-Казына и АТФБанк: молодой банкир Галимжан Есенов является мужем дочери умудренного годами Ахметжана Есимова. Чтобы дополнить картинку тотальной вседозволенности напомним очевидное: Есимов является племянником Елбасы. Теперь понятно, кому принадлежит и как распоряжается Самрук-Казыной Есимов.

Галимжан Есенов, АТФБанк

О том, что дела в Самрук-Казыне идут блестяще только для коррупционеров ранее сообщил Счетный комитет Республики Казахстан. Гигантский государственный холдинг, который был разработан по лекалам Сингапура, оказался неэффективной идеей в условиях Средней Азии. А Есенов Галимжан Шахмарданович отлично на этом заработал. Причем только он и его тесть Есимов Ахметжан Смагулович. Вместо упрощения управления огромным числом национальных монополий Нурсултан Назарбаев получил головную боль в виде внутренних закупок, осуществляемых по многократно завышенной стоимости. Сам фонд хранит деньги в банках за пределами страны и вносит свою лепту в спрос на иностранную валюту, а следовательно в падение курса тенге. А вот временно свободные фонды он держит в АТФБанке Есенова Галимжана Шахмардановича, позволяя последнему надувать свои активы и подавать красивые отчеты в Национальный банк не имея на самом деле нужных финансовых показателей. Известно, что за прошлый год Есимов подкормил зятя остатками из фонда Самрук-Казына в среднем на 140 миллиардов тенге. Есенов использовал деньги для проведения выгодных, но рискованных операций по стимулированию розничного кредитования. Не только Самрук-Казына балуется этим, но и, к примеру, аграрный холдинг.

Казахстан уже имел банковский кризис и похоже стремится попасть в новый. Безусловно всю систему ждет гигантская встряска и убытки, не совместимые с жизнью. В этих условиях Самрук Казына могла бы оказаться полезной, но в итоге она оказалась полезной только тем, кто фондом руководил. Вершки достались вершкам, а корешки — т.е. долги и груз поддержки самого фонда национального благосостояния — в конечном счете достанется народу Казахстана. Когда это всплывет, тем не менее окажется, что Есенов Галимжан Шахмарданович и Есимов Ахметжан Смагулович свое благосостояние давно обеспечили, АТФБанк снова запросит поддержки государства и начнется новый круг опасной бессмысленности, в которую превратилась идея создать степной Сингапур.

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