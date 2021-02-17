Богодистова «срубили» сосны?

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сливает своего «любимчика» мэра Геленджика Алексея Богодистова, который, в свою очередь пытается скинуть ответственность за проблемы в городе на своих замов?

Корреспондент УтроNews сообщает, что буквально вчера утром, по неподтвержденной информации из телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», в администрацию мэра Геленджика Алексея Богодистова пришли сотрудники Краевого УФСБ с проверкой. До это проверка якобы проводилась 6 февраля. Ходят слухи, что УФСБ последнее время – частый гость в кабинетах мэра, что его, наверняка, сильно выводит из себя.

Примечательно, что буквально 24 января к Богодистову уже наведывались сотрудники службы безопасности. Тогда губернатор Красноярского края Кондратьев, пытаясь заступиться за своего «любимчика», заявил, что проверки никак не связаны с Богодистовым и, мол, проверяют его замов. Как уверяют злые языки, мэр же курортного города всячески пытается скрыть проверки от губернатора края.

Как ранее утверждали авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», якобы пристальное внимание к Богодистову поступали именно со стороны природоохранной прокуратуры: дескать, мэр Геленджика в свое время легким росчерком пера разрешил вырубить реликтовые сосны на несколько миллионов рублей.

К слову, еще в 2019 году Кондратьев критиковал Богодистова за то, что он разрешает застраивать земельные участки лесного фонда. Сообщалось, что на территории арендатор «Изумрудного берега» строит трехэтажные дома и фундамент для бетонных мостов. Об этом тогда писал «Коммерсант».

В том же году в отношении директора Геленджикского лесничества Юрия Куприна возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. Поводом для привлечения к уголовной ответственности тогда стало строительство бетонной дороги на землях лесного фонда Геленджика. Кажется, или с лесами в курортном городе могут регулярно происходить какие-то махинации? С трудом верится, что мэр не в курсе того, подо что рубят леса прямо у него «под носом».

Тогда же активисты Экологической Вахты по Северному Кавказу обнаружили в лесах, недалеко от горы Демегина целую свалку строительных отходов. Балки с железками просто валялись среди деревьев и кустов. А недалеко от свалки расхаживали рабочие, как будто так нужно.

В 2020 году, в прибрежной зоне курортного города лесной участок с реликтовыми соснами взял и загорелся. После этого частное лицо, у которого эта земля находилась в аренде на 49 лет, выставило его на продажу. Ничего не скажешь, получилось очень удобно – один из самых красивых земельных участков загорелся, из-за чего тот перестал представлять ценность, как природоохранный объект. А значит, можно его напропалую застраивать коттеджами. Тогда о случае писал информационный портал «ОСН».

В связи с этим, информация о том, что природоохранная прокуратура может проявлять интерес к мэру Геленджика, имеет под собой основания. Когда у тебя в вотчине сжигают целый лес, высаженный еще при царе, это не может не вызвать вопросы.

Поговаривают, что мэр Геленджика попросту хочет «слить» своих замов, скинув на них почти всю ответственность за проблемы в городе и, вероятно, рассчитывает на помощь Кондратьева. Однако есть повод думать, что сам губернатор уже не в силах прикрывать тыл своего подопечного, который в последние несколько лет отметился своим весьма сомнительным управлением.

Алексей Богодистов

Относительно молодой мэр Богодистов славится своей нескромной жизнью. Особенно она выделяется на фоне быта жителей черноморского курорта. При зарплате в 400 тысяч рублей, он владеет двумя (для него и его супруги) Мерседесами-Бенцеми за 5,5 миллионов рублей в гараже, а также многочисленными земельными участками в городе и его окрестностях. Сетевое издание «Живая Кубань» писало о его пожитках.

Глава Геленджика любит не только красивые и дорогие машины, но и крепкое словцо. Многие помнят, как вначале прошлого года он выругался на одну из своих помощниц, якобы она его отвлекала во время трансляции в Instagram.

«Жемчужина» Краснодарского края

В это же время жители Геленджика жалуются на проблемы с отоплением. Так, в середине января Кондратьев заявил, что недопустимо, когда в минусовую погоду у жителей отключается отопление. Пять улиц осталось без тепла и тогда зам Богодистова по вопросам ЖКХ Евгений Чеботков пообещал разобраться в ситуации. Газета «Коммерсант» освещала эту ситуацию. Видимо, Богодистову не составит труда выбрать, которого из своих замов он отправит в отставку.

Однако тепло – не самая основная проблема жителей Геленджика. Им давно не привыкать к проблемам, касающимся нужд первой необходимости.

Самый знаменитый курортный город России уже давно испытывает проблемы с водоснабжением. Воду жителям выдают по расписанию (а в некоторых районах даже его не придерживаются), ну а качество воды далеко даже от хорошего. В летнее время людям и вовсе приходится стоять в очереди к машине с цистерной воды. Магистральный водопровод МВ-1 не менялся с 1971 года, износ труб составляет 70%. И это при том, что в 2019 году из бюджета выделили 1 миллиард рублей на ремонт трубопроводов. О вопиющем пренебрежении своими жителями писало сетевое издание NewsFrol.

Был случай с сомнительной застройкой и в Геленджике. В мае 2019 года жители города выступили записали видеообращение, в котором негативно высказались об идее застроить Тонкий Мыс и обнести постройки 4 метровым забором, писал «Московский комсомолец».

Рокировочка от Кондратьева?

Судя по всему, у Вениамина Ивановича попросту нет времени проводить какие-то чистки в своих прогнивших рядах. Он занимается более важными делами. К примеру, пытается выгородить свою возможную племянницу Оксану Шадрину, которую минувшей осенью суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество. Там случилась какая-то до боли прозаичная история: мужчина хотел купить дом на улице Колхозной в Геленджике и сделать из него мини-гостиницу. Но по документам дом не подходил для этого. И тут в игру вступила некая дама-юрист и предложила за нескромные 5,5 миллионов рублей «разрулить» вопрос.

Вениамин Кондратьев

Позже выяснилось, что этой дамы была команда то ли юристов, то ли простых мошенников и среди них находилась, собственно, та самая Шадрина. Когда Шадрину «взяли» правоохранители, она представилась племянницей Вениамина Кондратьева. О ситуации писал PASMI. К слову, никаких опровергающих комментариев или подтверждающих комментариев от Кондратьева не поступало.

Зато звучали другие высказывания. Так в январе прошлого года Кондратьев на одном из совещаний высказался о свалке в одном из кубанских сел, сравнив ее размеры с, внимание, «Мамаевым курганом». То есть с практически сакральным местом для жителей Краснодарского края. Об этом писало «БФМ.РУ».

Как видно, проблем в Краснодарском крае и, в частности, в Геленджике, хватает с лихвой. К команде Кондратьева у жителей региона вопросов тоже достаточно. Однако, как и у всех, у него имеются свои любимчики, выгонять которых он не торопится. Однако Богодистов, просидевший на своей должности пять лет и успевший влипнуть в ворох скандалов, кажется, все же оказался «под прицелом». Если слухи об обысках в мэрии Геленджика подтвердятся, Кондратьев попросту «сольет» своего подопечного?

Выходит, весьма забавная ситуация, когда Богодистов намеревается скинуть ответственность за все свои промашки на замов, и думает, что их увольнение очистит его репутацию, а Кондратьев также думает о своих мэрах?

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