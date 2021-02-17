Фізична активність зменшує ризик смерті від інфаркту

Велика кількість пацієнтів, які перенесли інфаркт, вмирає відразу або протягом чотирьох тижнів після нього. Нове дослідження показало, що у фізично активних людей шанс вижити в цей період набагато вищий, ніж у тих, хто веде сидячий спосіб життя.

Про це пише 24 канал з посиланням на Oxford Academisc, інформує UAINFO.org.

Вчені з Данії проаналізували дані про 28 тисяч осіб, які померли від інфаркту міокарда. Вчені виділили групи учасників дослідження в залежності від того, наскільки вони були фізично активні у вільний час.

Протягом 28 днів після інфаркту померли майже 5 тисяч осіб, відразу померли 62% з них. Чим більше фізично активними були учасники досліджень, тим вище у них був шанс прожити довше.

У людей з помірним і високим рівнем фізичної активності ризик миттєвої смерті від інфаркту міокарда був нижче на 33% і 45% відповідно, ніж у тих, хто вів сидячий спосіб життя. На двадцять восьмий день у них ризик смерті був нижче на 36% і 28% відповідно.

На думку авторів, їхня робота показує, що навіть низький рівень фізичної активності знижує ризик серцевого інфаркту, однак це твердження потребує додаткових дослідженнях.

Фізична активність займає центральне місце в інструкціях з профілактики серцево-судинних хвороб. Водночас механізми цієї дії вивчений не повністю. Зараз вважається, що найважливішу роль відіграє так зване ішемічне прекондиціонування.

Йдеться про виникнення під час вправ коротких епізодів нестачі крові в серцевому м’язі з наступною нормалізацією кровообігу. В цей час серце тренується протистояти ішемії: організм починає швидко виробляти речовини, які посилюють кровообіг, в результаті чого утворюються додаткові судини.

: uainfo.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.