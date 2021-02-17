Потап–фізрук, Саніна–фольклорист: на кого вчилися і ким працювали українські зірки до шоу-бізнесу

У декого з представників українського шоу-бізнесу є диплом, який багато що може сказати про минуле життя артистів.

Адже мало хто із сучасних зірок міг підозрювати, що в майбутньому може почати співати й виступати на сцені. Так, відомий репер і музичний продюсер Потап вивчився на вчителя фізкультури і навіть вів уроки в школі Санти Дімопулос. OBOZREVATEL дізнався, на кого вчилися і ким працювали українські зірки до того, як стати популярними.

Репетитор англійської Володимир Остапчук

Шоумен і комік Володимир Остапчук колись навіть не підозрював, що його запросять бути ведучим всесвітньо відомого конкурсу “Євробачення”. Він народився в місті Умань і там же отримав вищу філологічну освіту. Перш ніж стати диктором і піти на курси ораторського мистецтва, Остапчук деякий час працював викладачем англійської мови разом із колишньою дружиною Оленою Войченко.

Учитель фізкультури Олексій Потапенко

Потап, він же Олексій Потапенко, ще у 19 років викладав фізкультуру в школі, де навчалася ексучасниця гурту “ВІА Гра” Санта Дімопулос. Крім того, за плечима репера дві вищі освіти. У нього є диплом Національного університету фізвиховання і спорту України, також Потап отримав магістра економічних наук.

Потап до того, як відкрив у собі музичний талант, працював у середній школі вчителем фізкультури

Фольклорист Юлія Саніна

Фронтвумен групи The Hardkiss у шкільному віці займалася музикою і навіть виступала разом із різними колективами. Але коли прийшов час вибирати університет, Саніна вибрала кардинально іншу спеціальність і пішла на філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після випуску, з дипломом магістра фольклористики на руках, Юлія захопилася журналістикою. Цікаво, що на одному з інтерв’ю майбутня артистка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Валерієм Бебко. Разом вони незабаром створили музичний проєкт – групу The Hardkiss.

Юлія Саніна раніше захоплювалась журналістикою.

Юрист Тарас Тополя

Лідер групи “Антитіла” Тарас Тополя здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства Внутрішніх Справ, яку закінчив 2007 року. До того ж усе дитинство і шкільні роки Тарас присвятив грі на скрипці та співу в хорі імені Ревуцького.

Тарас Тополя в дитинстві займався скрипкою, а отримав диплом юриста

Помічник анестезіолога Артем Пивоваров

Український співак у стилі нью-вейв і саунд-продюсер народився у Вовчанську, невеликому містечку під Харковом. Саме там майбутній артист після закінчення 9 класу середньої школи вступив до Вовчанського медичного коледжу. Вищу освіту майбутній співак отримав у Національній академії міського господарства в Харкові. З дипломом бакалавра з екології Артем три роки пропрацював на посаді помічника анестезіолога, паралельно займаючись музикою. Коли випала можливість круто змінити своє життя, Пивоваров без роздумів кинув медицину.

: news.obozrevatel.com

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