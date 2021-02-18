Василіса Фролова розсекретила стать первістка

Українська телеведуча та модель Василіса Фролова вагітна первістком. У вівторок, 16 лютого, знаменитості виповнилося 43 роки. Святкування дня народження вона об’єднала з вечіркою, на якій дізналася стать малюка. В зірки народиться син.

Зовсім скоро Василіса Фролова приєднається до числа зіркових матусь. Вона з нетерпінням прагне зустрітися з довгоочікуваним первістком.

Телеведуча організувала вечірку з нагоди дня народження. Саме у цей особливий день вона вирішила дізнатися стать своєї дитини. У мережі з’явилося відео, де Василіса позує посеред серпантину блакитного кольору та з неймовірною усмішкою на обличчі.

Вона довго чекала на момент, коли стане мамою і нарешті її найзаповітніша мрія здійсниться.

Що відомо про вагітність Василіси Фролової

Телеведуча розповіла про вагітність Телеведуча Василіса Фролова вагітна первістком: чарівні фото первістком у листопаді 2020 року.

Василіса розповіла, що їй вдалося зачати дитину лише тоді, коли відволіклася від думки про вагітність. Вона просто перестала вірити в те, що їй вдасться стати мамою.

Зірка зізнавалася, що було лячно вагітніти у 42-річному віці.

Наприкінці грудня 2020 року стало відомо, що Фролова підхопила коронавірус.

Зараз Василіса здорова, вона часто позує у різноманітних фотосесіях та очікує на народження сина.

: showbiz.24tv.ua

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