﻿Хаскі апетитно жував капусту (відео)

До людей, які харчуються тільки овочами, фруктами і бобовими всі давно звикли. А ось собаки та кішки, які із задоволенням жують овочі продовжують дивувати.

Дівчина під ніком kristinatrofimuk опублікувала в Instagram відео зі своєю собакою, яка насолоджується капустою, пише golos.ua.

Собака породи хаскі лопає її з таким задоволенням, немов смачніше нічого в житті не їла. Здається, що навіть найкращий корм із найвищим відсотком м’яса не може зрівнятися з цим качаном капусти. Цікаво, і звідки у собаки така тяга до овочів?

У коментарях користувачі Instagram розповідали про свої хвостатих любителях овочів:

– У мене не хаскі, але капусту в будь-якому вигляді їсть. А раніше їв і кабачки, і огірки, і полуницю з грядки.

– Мої коти люблять огірки, диню і оливки. Гурмани!

– Моя кішка теж дуже любить свіжі огірки.

– Ну да, собачки вони такі! Моя дівчинка і капусту їла, і яблука, і буряк з морквою, особливо любила гострий зелений перчик і приправи з часником.

: dialogueparty.site

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