5 найдорожчих королівських весільних суконь (фото)

Коли світ дізнається про королівське весілля, то завмирає в очікуванні. А потім ще довгі роки його обговорює. Звісно, у центрі уваги опиняється сукня нареченої. Ми вирішили пригадати найкрасивіші сукні британських королівських наречених і розповісти, яка з них є найдорожчою. Дивіться!

5 місце. Сукня королеви Єлизавети — 30 000 фунтів стерлінгів

4 місце. Сукня Меган Маркл — 110 000 фунтів стерлінгів

3 місце. Сукня принцеси Діани — 151 000 фунтів стерлінгів

2 місце. Сукня принцеси Євгенії — 200 000 фунтів стерлінгів

1 місце. Сукня Кейт Міддлтон — 250 000 фунтів стерлінгів

: elle.ua

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