Стало відомо, що варто очікувати в iOS 14.5

Найближчим часом вийде iOS 14.5. Очікується, що це буде останнє стабільне оновлення для iPhone перед анонсом та випуском iOS 15. Вона ж має вийти не раніше вересня і міститиме нові функції.

Версія iOS 14.5 вже певний час перебуває на етапі бета-тестування. Завдяки цьому нам відомо, які функції тестуються і що може з’явитися. Нижче ви можете ознайомитися з 5 цікавими та важливими, на наш погляд, функціями. Звісно, не всі вони можуть з’явитися в iOS 14.5, бо ніхто не знає наскільки успішним буде їхнє тестування. Проте, ми маємо надію 🙂

Коли вийде iOS 14.5?

Остання стабільна версія 14.4 і вона вийшла в кінці січня. Фактичний розрив між випусками може становити близько місяця. Тобто, цілком можливо, що оновлення випустять наприкінці лютого або на початку березня. Наразі, нова версія доступна для розробників та вийшла в беті у загальний доступ.

5 цікавих функцій, які очікуються в iOS 14.5

Розблокування iPhone у захисній масці

Технологія Face ID була чудовим способом для розблокування iPhone та здійснення оплати в супермаркетах. Проте, у 2020 році вона стала практично непотрібною через пандемію COVID-19 та захисні маски. Технологія не здатна розблокувати смартфон, якщо для сканування (розпізнавання) їй доступна тільки половина обличчя. Це, звісно, незручно для користувачів, але підвищує безпеку смартфона. Саме тому Apple тестує можливість розблокування за допомогою Apple Watch. Це працюватиме приблизно так само, як і при розблокуванні Mac.

Щоправда, для цього способу потрібно мати цей годинник. Нагадаємо, що у світі вже понад 1 млрд активних iPhone, а от Apple Watch всього трохи більше 100 млн. Ми дійсно очікуємо цю функцію, бо вона справді потрібна у реаліях сьогодення.

Нова функція конфіденційності в iOS 14.5

Це нововведення, яке вже «тримає у страху» весь рекламний бізнес. Нагадаємо, що Apple впроваджує функцію, завдяки якій корпорації, як-от Facebook та інші, не зможуть відстежувати ваші дії в Інтернеті для збору даних та показу цільової реклами. Це не означає, що реклама зникне. Ви її бачитимете, але оголошення будуть рандомними, що зменшує їхню доцільність.

Нагадаємо, що Pingvin Pro вже помітив роботу цієї функції ще в iOS 14.4. Детально ми описали у цій статті – в яких застосунках помітили, як це виглядає і які ваші дії.

Зміна типового музичного програвача

Apple Music був типовим для прослуховування музики. Але у новій бета-версії це можна змінити. Коли ви вперше шукаєте пісню у Siri, помічник має запитати, який програвач ви хочете використовувати. В подільшому, цей програвач буде стандартно запускатися. Це повинно працювати ідеально, якщо у бета-версії все доведуть до ладу.

Схоже, це ще один крок на шляху до надання вибору власникам iPhone. Нагадаємо, що з випуском iOS 14 у користувачів з’явилася можливість обирати поштовий клієнт та браузер, замість типових програм «Пошта» і «Safari».

Нові сповіщення в Apple Maps

Примітно, що Apple Maps не користується великим попитом, принаймні серед українців. Чомусь, надають перевагу саме картам Google. Цікаво, яким застосунком користуєтеся ви, власники iPhone?

Припускається, що у новій версії з’явиться можливість сповіщати інших користувачів застосунка про аварії та інші ситуації на дорогах, як-от камери перевірки швидкості. Тобто, люди надсилатимуть ці повідомлення і якщо певна кількість користувачів відзначать те ж саме, то на картах має з’явитися попередження. Невідомо, чи запустять цю можливість, але це було б цікаво.

Підтримка контролерів PS5 та Xbox Series X

У публічній версії ОС було виявлена підтримка контролерів PS5 та Xbox Series X. Це оновлення мало б сподобатися ґеймерам, власникам цих консолей та корисстувачам сервісу Apple Arcade. Можливо, це було б навіть більш корисно для ігор на Apple TV, і, хоча ця функція ще не підтверджена для tvOS, ми очікуємо, що вона скоро буде додана і у цю ОС.

: pingvin.pro

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