Политика России «мозолит глаза» Пентагону

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Выступая на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО, он рассказал об «угрозах и вызовах», которые стоят перед НАТО. И в списке «проблем» Остин поставил политику России, назвав это «дестабилизирующим поведением», рядом с «растущим Китаем, терроризмом, COVID-19 и изменение климата». Министр призвал коллег выполнять обязательства по расходам на оборону, отметив необходимость обеспечить «готовности наших сил и средств для решения связанных с Россией проблем и противостояния другим вызовам НАТО».

Остин подтвердил, что США намерены «оживить» взаимоотношения с НАТО, добавив, что сохраняют приверженность статье 5. Глава Пентагона поприветствовал возможности, которые открываются благодаря партнерству НАТО с ЕС. Также он не забыл отметить об «усилии стран ЕС по наращиванию потенциала, который повышает ценность трансатлантической безопасности».

Он подчеркнул, что НАТО для США остается важной платформой «для консультаций, принятия решений и действий по вопросам, влияющим на нашу коллективную безопасность».

Напомним, 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс необходим для ведения политического диалога сторон, которые придерживаются политики НАТО в «противодействии РФ и КНР».

15 февраля Столтенберг рассказывал, что на встрече министров НАТО он хочет обсудить вопрос возможного увеличения финансирования военной активности НАТО у границ РФ. На следующий день он заявил, что диалог с Москвой должен быть основан «на силе и твердости», но в то же время Столтенберг подчеркнул важность налаживать взаимодействие с РФ. При этом он не увидел противоречий в своих заявлениях.

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