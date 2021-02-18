Медики назвали кращі трави для захисту дихальних шляхів від інфекцій

Вони мають протизапальний і знеболюючий ефект.

Спеціаліст відділу харчування та дієтології Меморіальної лікарні Шишли Румейса Календжі повідомила про те, що в якості профілактики недуг верхніх дихальних шляхів одним з найпопулярніших варіантів є перцева м’ята. Вона має жарознижувальні властивості і не дає розповсюджуватися деяким бактеріям. М’яту рекомендують заварювати, а потім вдихати – це допомагає дихальних шляхах залишатися чистими. Також – це сприяє подоланню закладеності носа.

В якості однієї з найдієвіших трав від зараження виступає шавлія. Достеменно відомо, що компоненти, які є в її складі, неймовірно корисні при самих різних інфекціях порожнини рота і горла – наприклад, при тому ж фарингіті. Для цього шавлію додають в кип’ячену, але не егарячу воду і варять протягом 10 хвилин. Проте, важливо знати міру – передозування лікарської шавлії може спровокувати пошкодження печінки або ж епілептичні напади. Майбутні мами та жінки повинні також використовувати шавлію з обережністю.

На третьому місці корисного «рослинного» рейтингу стоїть липа. Саме вона виступає в якості потужного знеболювального і протизапального засобу. Відвар липи може пом’якшити горло і повністю запобігти подразненню слизової. Також у багатьох дослідженнях встановили, що деякі її компоненти можуть надати заспокійливу дію після того, як їх додали в чай.

Евкаліпт може бути корисний як допоміжний засіб безпосередньо в момент лікування респіраторних захворювань.

: lenta.ua

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