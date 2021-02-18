Мертвый АТФбанк, разводной Галимжан Есенов и Самрук Казына хитрого тестя Есимова

Де-факто умерший АТФбанк Галимжана Есенова и его тестя Ахметжана Есимова может стать точкой невозврата для всех причастных лиц.

На протяжении года глава главы «Самрук Казыны» Ахметжан Есимов и его зять Галимжан Есенов всеми правдами и неправдами пытаются замять скандалы вокруг нелегаольных схем семейого заработка и отмыва денег фонда «Самрук Казына» через АТФбанк. При этом, схемы остаются на плаву даже при том, что АТФбанк является банкротом и потянет на дно всех без исключения участников процесса.

Именно по причине четкого понимания того, что рано или поздно Галимжан Есенов получит ряд уголовных дел, Есимов настоял на фиктивном разводе своей дочери и номинальным владельцем АТФбанка.

Особая любовь Есимова, главы «Самрук Казына» к АТФбанку стала поводом для журналистского расследования в западной прессе. Статья “В казахстанском фонде Самрук-Казына возникли «этические проблемы» сама по себе не слишком интересна, так как не несет в себе ничего нового. Но некоторые выдержки из нее заслуживают внимания:

«Ахметжан Есимов подвергся критике со стороны комитета по государственным счетам Казахстана. Счетный комитет заявил, что огромному госфонду не хватает прозрачности, а его доходность в реальном выражении снижалась.

Что же беспокоит Счетный комитет и что светит Галимжану Есенову?

— 144 млрд тенге (350 млн долларов) денежных вкладов «Самрука» в АТФ Банке. Банком управляет зять Есимова Галимжан Есенов. А ведь правила «Самрука» требуют, чтобы денежные средства размещались только в учреждениях с кредитным рейтингом «А». Рейтинг АТФ — «В-». Аналитики считают его нежелательным.

— Дочерняя компания “Самрука», «Казмунайгаз», держит еще 80 млрд тенге (190 млн долларов) на депозитах в АТФ, также в нарушение требований кредитного рейтинга.

Комитет подчеркивает, что председатель «Самрука» Есимов является тестем босса АТФ Есенова. Это создает возможности коррупции в гигантском фонде суверенного благосостояния.

…На Есимова оказывалось давление со стороны правительства Казахстана с требованием увеличить дивиденды, выплачиваемые «Самруком». После тщательной проверки низкой прибыльности «Самрука» и незаконных депозитов в АТФ Банке Есимов был вынужден в июле увеличить дивидендные выплаты до 120 млрд тенге, что в 10 раз больше, чем в 2017 году.

В 2007 году Есимов помог своему зятю Галимжану Есенову профинансировать сделку по приобретению компании по производству удобрений «Казфосфат» за 120 млн долларов».