15 лет спустя: чем занят «ликвидатор» ЮКОСа

В марте 2006 года, почти 15 лет назад, Арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС» и назначении в ней внешнего управляющего. Им стал Эдуард Ребгун.

Под его руководством в течение полутора лет проводилась подготовка к ликвидации компании. Имя Ребгуна стало ассоциироваться с этим громким процессом. «Октагон» решил выяснить, как сложилась дальнейшая судьба самого известного кризисного управляющего России.

Великий ликвидатор или технический персонаж?

«Дело ЮКОСа» в карьере Эдуарда Ребгуна было далеко не первым, но, бесспорно, самым громким. До 2006 года за плечами управляющего и его команды, в которую к тому моменту входила и его жена Елена, были десятки банкротств, в основном банков, в частности «Мосбизнесбанка». Однако после назначения арбитражным управляющим ЮКОСа Ребгун стал настоящей знаменитостью и даже был вынужден обзавестись охранниками с автоматами.

Сам он в интервью газете «Ведомости» в 2006 году объяснял своё назначение так: «ЮКОС – крупнейшая российская компания. Сильных управляющих достаточно, но такой мощной, опытной команды, как у нас, я не знаю. Наверное, по этой причине нас несколько лет назад назвали “фабрикой банкротств”».

– Выбранный в качестве временного управляющего Эдуард Ребгун выявлял кредиторов, вёл реестр их требований, проводил анализ финансового состояния ЮКОСа, в результате которого сделал вывод о невозможности расплатиться по долговым обязательствам, – говорит юрист Coleman Legal Services Юлия Буракова. – Целями конкурсного производства являлись поиск и аккумулирование имущества должника, соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов, а также ликвидация организации.

Таким образом, в процессе работы в ЮКОСе Ребгун провёл инвентаризацию собственности компании, проверил задолженность перед кредиторами (общая сумма составила около 18 млрд долларов) и подготовил активы к аукционам, с которых было продано всё имущество компании.

Главные претензии критиков к Ребгуну заключались в том, что стоимость активов была занижена. Крупнейший акционер ЮКОСа – GML – оценивал её в 37,7 млрд долларов, Ребгун – в 17 млрд долларов.

Звучали обвинения и в том, что условия продажи на аукционах заточены под «Роснефть», которая в итоге и стала владельцем львиной доли активов компании-банкрота. Одним из весьма символичных и широко обсуждавшихся в прессе аукционов стали торги по реализации сочинского санатория «Русь», купленного ЮКОСом в 2000 году за 300 тыс. долларов и проданного за 10 копеек «Роснефти» на аукционе в 2007 году.

Ребгун все обвинения отвергал, ссылаясь на закон о банкротстве и говоря, что для анализа финансового состояния использовал лишь «информацию, полученную от органов управления должника». В интервью «Новой газете» уже в 2010 году управляющий сказал: «Объяснять каждому, что оценка каждого актива – это результат исследования независимой оценочной конторы, нет ни времени, ни желания». И, отвечая на вопрос о том, насколько эти конторы были независимыми, добавил: «Надо спросить у них».

Одним из самых скандальных эпизодов в этой истории стали торги по реализации санатория «Русь» в Сочи, который был продан «Роснефти» за 10 копеек.Фото: Виктор Клюшкин/ТАСС

Факт остаётся фактом: переоценки активов после того, как они перешли к новым владельцам, никто не требовал и не проводил. «Роснефть» стала крупнейшей нефтяной компанией России по объёмам добычи, а Эдуард Ребгун, только по официальным данным, согласно определению суда, получил вознаграждение в 1,8 млн рублей в месяц и славу «великого ликвидатора».

Казалось бы, при чём тут блокада Крыма?

15 марта Эдуарду Ребгуну исполнится 74 года, однако на пенсию он не спешит и продолжает заниматься профессиональной деятельностью. В портфеле его заказов уже давно нет таких крупных клиентов, как ЮКОС. С 2018 года Ребгун является ликвидатором расчётной небанковской кредитной организации «Инновационный расчётный центр». Компания была создана в 2003 году и специализировалась на обслуживании юрлиц преимущественно из сферы торговли. В 2010 году она претерпела преобразование, но до отзыва лицензии Центробанком (ЦБ) смогла просуществовать всего восемь лет. Решение ЦБ принято в связи со снижением размера собственных средств организации ниже минимально допустимого значения.

Ещё один клиент Ребгуна – «Руськапитал». Согласно информации из ЕГРЮЛ, компания с 2005 года занималась операциями по продаже топлива, руд, металлов, но, вероятно, не справилась с кризисом и в апреле 2018-го была объявлена банкротом. Собственник «Руськапитала» Василий Елистратов владел также таксомоторным бизнесом, но и на этом поле погорел – его фирма «Таксэко», оказывавшая услуги такси, обанкротилась в 2019 году.

И всё же в череде весьма заурядных «подопечных» Ребгуна встречаются и довольно экзотические клиенты.

С июля 2016 года он является конкурсным управляющим ликвидируемой компании «Квингруп». С 2002 года фирма специализировалась на торговле легковыми автомобилями, запчастями и ремонте авто. Собственница «Квингруп» Эльвира Ислямова в 2012–2013 годах взяла кредит в Сбербанке и не смогла его вернуть. К 2016 году задолженность превысила 1 млрд рублей, и Сбербанк инициировал банкротство компании, подав иск в Арбитражный суд Москвы.

Тут примечательно то, что мужем Ислямовой является Ленур Ислямов, в своё время занимавший пост вице-премьера Крыма. С этой должности он со скандалом был отправлен в отставку, получив обвинение в диверсии, из-за которой полуостров был полностью обесточен. Его также обвиняют в причастности к организации незаконного вооружённого формирования на юге Украины, у границ с Крымом. Как и его супруга, Ислямов выступал поручителем при получении кредитов от Сбербанка в 2012–2013 годах.

«Фабрика банкротств» работает: элитное вино и самолёты

Бессменный член команды Эдуарда Ребгуна – его супруга Елена – также продолжает трудовую деятельность, несмотря на пенсионный возраст. Она участвует в процессах ликвидации десятка компаний, к тому же владеет двумя организациями, не связанными с банкротствами, – строительной фирмой «Пересвет» и компанией «Катерина Парк», специализирующейся на деятельности гостиниц, ресторанов и торговле алкоголем.

Кстати, продавцы алкогольной продукции уже около 10 лет входят в зону интересов Елены Ребгун. В 2012 году под её руководством была ликвидирована компания «Эжен Бужеле Вайн». С февраля 2020 года Ребгун является конкурсным управляющим фирмы «Экспосервис» (Eurowine) – поставщика элитного алкоголя на российский рынок. Предприятие само обратилось в суд с заявлением о банкротстве после того, как судебные приставы арестовали всю его продукцию. Арест же произошёл по иску кредиторов «Экспосервиса», в числе которых были Сбербанк, «Альфа-Банк», «СМП Банк» и другие.

В 2012 году под руководством супруги Эдуарда Ребгуна Елены была ликвидирована компания «Эжен Бужеле Вайн».Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Банкротящиеся кредитные организации тоже находятся под управлением супруги Ребгуна. Это, в частности, компания «Микрофинанс», погоревшая на выдаче малым предприятиям микрозаймов до 350 тыс. рублей. К слову, это было первое микрофинансовое агентство в России, 10-процентная доля в котором принадлежит ВТБ-24. С непосильной задачей выдачи микрокредитов не справилась и Объединённая микрофинансовая организация (ОМФО). Ещё в 2016 году она рассматривала возможность создания сети франчайзи в сфере экспресс-кредитования и даже приобрела бренд «Народная казна» у одноимённой МФО, заявлявшей о своём банкротстве, однако уже в 2018 году настал черёд банкротства самой ОМФО.

Наконец, с 2014 года Елена Ребгун улаживает последние дела архангельской «Северной клиринговой палаты». Компания занималась денежным посредничеством и лишилась лицензии ЦБ в связи с утратой собственных средств. «Денежные средства размещались в низкокачественные активы», – пояснили в Банке России. В числе главных бенефициаров компании значатся ООО «Авиасервис» (35,15 процента) и Валерий Тиличенко (34,80 процента). Последний известен тем, что в начале прошлого десятилетия владел архангельским аэроклубом, самолёт которого потерпел крушение. Четыре человека погибли. Как выяснило следствие, несмотря на отсутствие лицензии, аэроклуб оказывал услуги коммерческих перевозок. Пассажиры одного из таких рейсов и стали жертвами катастрофы. Однако уголовное дело заведено не было, и, судя по всему, Тиличенко продолжил заниматься бизнесом. Сегодня принадлежащая ему компания «Авиасервис», помимо прочего, занимается «перевозкой воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию».

«Напрасная юность», или Кризис в семье кризисного управляющего

В семейном бизнесе Ребгуна занята не только его жена, но и две дочери – Инна и Ольга. Правда, информации об их делах крайне мало. Известно лишь, что Инна является управляющей ЗАО «Софт». «Дочери окончили академии: Ольга – финансовую, она помогала делать финансовый анализ ЮКОСа, а Инна – юридическую, работает в юридическом отделе», – рассказывал Ребгун «Ведомостям» 15 лет назад.

Вероятно, по стопам родных должна была пойти и внучка Эдуарда и Елены Ребгун Мария, учившаяся в Высшей школе экономики. Однако она распорядилась своим ближайшим будущим иначе. В 2017 году 19-летняя Мария получила срок 10 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство и разбойное нападение (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По словам обвинения, из-за неудачного романа внучка Эдуарда Ребгуна обратилась к другому своему бывшему молодому человеку, которому предложила ограбить и избить обидчика.

За причинение тяжких телесных повреждений и хищение мобильного телефона исполнителю было предложено вознаграждение 150 тыс. рублей. Бойфренд Марии получил 13 ударов топором по голове, но выжил. Орудие преступления следователи нашли в квартире Ребгун. Кроме того, как говорится в материалах суда, в ходе обыска были обнаружены сумка со следами бурого цвета и белая футболка с надписью «Напрасная юность» также с пятнами бурого цвета.

В 2019 году Мария Ребгун подала апелляционную жалобу на решение Коптевского районного суда Москвы, настаивая на своём несогласии с приговором, так как она не предполагала, что исполнитель «будет наносить удары в жизненно важный орган – голову потерпевшего». Однако 6 мая 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда сочла назначенное наказание справедливым.

В поисковой системе «Яндекс» фамилия Ребгун теперь чаще всего упоминается в связи с этим преступлением. Семья никак не прокомментировала произошедшее.

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