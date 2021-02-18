Михаил Гуцериев присмотрелся к Бутово

«А101 Девелопмент» Михаила Гуцериева будет застраивать в Южном Бутово на юго-западе Москвы площадку, принадлежащую ФСБ и управляемую группой «Трансстройинвест».

Эту структуру участники рынка недвижимости называют генподрядчиком резиденции президента РФ под Ялтой. Но у нее нет опыта работы в сегменте массового жилья, поэтому, как считают эксперты, ей и понадобилось привлечь А101, застраивающую в Новой Москве целые микрорайоны.

Группа «Трансстройинвест», которую участники рынка недвижимости связывают с ФСБ, нашла нового партнера для застройки коммунальной зоны «Гавриково» в районе Южное Бутово на юге Москвы. Fee-девелопером (строительство проекта за фиксированное вознаграждение или долю в проекте) этого проекта станет компания «А101 Девелопмент», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом “Ъ” узнал из материалов закупок «Сафмара», где говорится о поиске проектировщика улично-дорожной сети на участок в Южном Бутово. Там планируется построить жилой квартал «Южные сады» общей площадью 300 тыс. кв. м. В «Трансстройинвесте» и пресс-службе «А101 Девелопмента» подтвердили “Ъ” факт заключения партнерства, но его условия раскрывать не стали.

Участок в промзоне «Гавриково» занимает 12,3 га. Инвестиции в застройку площадки член совета директоров JLL Микаэл Казарян оценивает в 18–20 млрд руб., а выручку от продажи квартир — в 33–38 млрд руб. Вознаграждение fee-девелопера может составить 7–15% от общей выручки, подсчитал гендиректор Key Capital Сергей Камлюк.

Таким образом, А101 сможет заработать на этом проекте около 5 млрд руб.

Застройщики обычно привлекают стороннего девелопера, если реализуется нехарактерный для них проект, говорит руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков. К примеру, для строительства жилых комплексов массовой застройки Capital Group использует мощности группы ПИК. В свою очередь, «Трансстройинвест» помимо генподрядных работ строил только элитные апартаменты в центре Москвы. Это решение находит логичным и Микаэл Казарян: «Привлекая компанию, имеющую большой опыт реализации масштабных жилых комплексов в Новой Москве, «Трансстройинвест» минимизирует для себя риски в новом проекте».

Впрочем, у «Трансстройинвеста» может не хватать мощностей для таких масштабных проектов, как в «Гавриково», предполагает господин Дарусенков. Хотя у девелопера уже есть один проект, где предполагается строительство жилья комфорткласса, на Рязанском проекте, на месте стадиона «Ракета», где можно построить 174 тыс. кв. м недвижимости (см. “Ъ” от 26 октября 2020 года). Для реализации этого проекта компания также может привлечь fee-девелопера, не исключает источник “Ъ” на рынке недвижимости. В «Трансстройинвесте» не стали обсуждать эту тему.

В то же время в А101 заявили “Ъ”, что рассматривают несколько проектов в других локациях, где могли бы выступить fee-девелопером. Один из источников “Ъ” предполагает, что А101 входит в проекты fee-девелопмента, так как покупка новых площадок сейчас не представляется возможной для компании. Более того, продолжает, он группа, напротив, избавляется от ряда своих активов. Так, недавно стало известно, что «Сафмар» ведет переговоры о продаже одноименного НПФ с группой «Регион»-«Россиум» (см. “Ъ” от 9 февраля). Также на торги выставлено здание на Малой Дмитровке, 25, которое, как утверждает источник “Ъ”, принадлежит структурам Михаила Гуцериева.

kommersant.ru