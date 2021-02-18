Мошенники атаковали миллионы пользователей сайта «Госуслуги»

Специалисты Роскачества выявили мошенническую кампанию, направленную против миллионов пользователей сайта «Госуслуги». Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Обман проводится с помощью поддельных электронных писем. Атаки мошенников оформлены одинаковым образом для всех пользователей — они имитируют оригинальную рассылку от портала.

При этом фальшивку можно вычислить по содержанию письма. Чаще всего в нем содержится призыв кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, имитирующий портал госуслуг, с целью похитить персональные и платежные данные пользователей.

Так, в подобных обманных текстах говорится об участии в бесплатном розыгрыше или получении социальных выплат от государства. С целью убедить потенциальных жертв быстрее принять решение в письмах угрожают «аннулировать доступ в случае отсутствия реакции».

Кража средств осуществляется путем требования оплатить «комиссионный платеж» для получения выигрыша или социальной выплаты. Таким образом преступники получают данные карт и проводят кражу всех денежных средств жертв в банке.