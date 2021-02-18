Готовивший теракт в Хабаровске на митинге в поддержку Фургала получил 10 лет

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина одной из республик Центральной Азии за подготовку теракта на несанкционированном митинге в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала летом 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Осужденный по фамилии Разиков признан виновным в ряде террористических преступлений. Первые три года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что иностранец, проживавший в Хабаровске, вступил в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он вел сбор денег для ее боевиков, вербовал новых участников, а затем под руководством главарей организации стал готовить диверсию.

Разиков нашел в Telegram инструкцию по изготовлению коктейля Молотова и планировал использовать зажигательные смеси для совершения теракта на несогласованной акции. Его задержали сотрудники ФСБ 17 июля 2020 года, когда он перевозил коктейли Молотова к месту диверсии.

2 января 2021 года сообщалось, что возле здания правительства Хабаровска после Нового года прекратились несанкционированные митинги. По данным администрации региона, что за все время их проведения было предотвращено порядка 500 правонарушений: было выписано 300 штрафов на общую сумму 3,5 миллиона рублей, около 100 человек были арестованы, а 40 участникам акции назначили исправительные работы.

Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля 2020 года, ему вменяют два убийства и покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину и настаивает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». Позднее Фургала уволили с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.

После этого местные жители начали акции протеста, требуя в том числе открытого суда над бывшим главой региона. Митинги традиционно митинги проходили каждую неделю по воскресеньям у здания правительства края.