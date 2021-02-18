Сексот ФСБ и теневой банкир Дворковича Артем Аветисян

Продолжают поступать тревожные сведения о деятельности банка «Восточный экспресс» (ПАО КБ «Восточный», БИК 041012718). Напомним, прошлый год стал для банка по-настоящему провальным: убыток на 4,2 млрд. рублей!

«На 1 июля 2017 года доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле «Восточного» достигла 27,7%. И это при том, что «Восточный» в огромных объемах продает плохие долги», — комментировал ранее признанный специалист банковской сферы Максим Осадчий. ПАО КБ «Восточный» имеет запутанную схему владельцев. Среди «физиков» наибольшая доля принадлежит Артёму Аветисяну.

Читатели портала «Компромат-Урал» уже обращались к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой уделить внимание «признакам сокрытия обязательных сведений» о биографии топ-менеджеров КБ «Восточный». Действительно, на сайте банка с ходу невозможно обнаружить детализированный послужной список руководящих персон (подробную хронологию мест работы и должностей за последние годы), хотя для всех кредитных учреждений в соответствии с указаниями ЦБ практика подобной транспарентности давно стала нормой. На днях стало известно, что Аветисян вывернулся просто: бывший предправления «Восточного» Алексей Кордичев заменён на Дмитрия Левина. А тот вышел из «Русского стандарта» и известен в отрасли как облупленный.

Но компетентные инсайдеры проекта «Компромат-Урал» уверяют, что не только врождённая изворотливость помогает Аветисяну уберегать проблемный банк от жёстких мер ЦБ. Известны данные, согласно которым скандальный банкир связан с семьёй вице-премьера Аркадия Дворковича и его 39-летнего брата Михаила (ИНН 771821863933). Этот VIP-родственник был советником Аветисяна. У предприимчивых «братцев-акробатцев» дела в последнее время идут несладко.

Дворковичи дотанцуются?

То Владимир Путин устроил разнос Аркадию Владимировичу за бардак в авиационной отрасли, объявив ему о неполном служебном соответствии и намекнув, что зампред кабмина Дворкович перегружен и может, как минимум, лишиться части полномочий. То Федеральная налоговая служба в том же месяце объявила о предстоящей ликвидации Ассоциации предпринимателей «Новое дело» (ИНН 7730184280), которую создал и возглавляет, напыщенно назвавшись «президентом», Дворкович-младший (тот, что Михаил). Позиция ведомства Михаила Мишустина понятна: Ассоциация Дворковича превратилась в очередное мёртвое юрлицо, засоряющее ЕГРЮЛ. Или брат зама Дмитрия Медведева думал, что его конторе закон не писан? В общем, каков советник, таков и Аветисян…

«ВОСТОЧНЫЙ» ТЕЧЁТ НА КИПР?

В «Восточном» новый руководитель. Поможет ли банку специалист, бывший проект которого оказался на грани дефолта?

В одном из наиболее проблемных российских банков — кадровые перестановки: председателем правления «Восточного» стал Дмитрий Левин, пришедший в компанию летом 2017 года, сообщает корреспондент. Ранее он возглавлял банк «Русский стандарт».

Как сообщил собственник банка Артем Аветисян, ему предстоит отвечать за стратегию и развитие. «Восточный», как и предыдущий банк Левина, специализируется на необеспеченных розничных кредитах.

Вот только какую помощь господин Левин может оказать в выводе банка из той финансовой дыры, в которой он находится уже несколько лет?

Левин пошел «налево»?

Сразу вспоминаются случаи, когда у банков менялись владельцы за несколько дней до отзыва лицензии. Потому что текущее положение «Восточного», мягко говоря, не внушает доверия: с начала года убыток составил 678 млн рублей, за 2016 год – 4.1 млрд рублей.

При этом агентство Fitch снизило рейтинг банка до ССС, что означает высокий риск скорого дефолта. То есть положение уже крайне тяжелое, и следующая ступень – тотальный дефолт. Норматив достаточности капитала – ниже 10%, качество капитала крайне низкое. Чем здесь может помочь смена предправления?

По заявлению самого Левина, «Восточный», в частности, намерен расширять сеть. Но на какие средства, если финансовое положение банка и так страдает?

Дмитрий Левин прикроет банк?

А учитывая крайне обширный опыт Левина в «Русском стандарте», выбор владельцев становится еще более сомнительным. Дело в том, что покинул свое прежнее место работы он почти как в боевиках – только на фоне вместо взрыва было обрушение гигантской финансовой машины. У банка Рустама Тарико начались серьезные проблемы, отсутствие резервов по кредитам привело к угрозе полной утери капитала. Неужели это прошло мимо руководителя банка? Или все-таки он был инициатором?

Новая и еще весьма туманная (пока – в силу объективных причин) стратегия Левина в «Восточном» тоже не обещает ничего хорошего. Организация и без того начала упорно двигаться вверх по ступеням, вот только поднимается она в рейтинге самых высокорисковых банков.

Спасайтесь, кто может?

Предсмертная агония «Восточного», кстати, вполне может быть связана с действиями акционеров. 51.6% акций банка принадлежит инвестфондам Baring Vostok, еще 32% — Артему Аветисяну. Но с первыми связан Evison Holdings Limited (Кипр), а со стороны Аветисяна – Finvision Holdings Limited (Кипр). То есть логично было бы предположить, что деньги из банка попросту уходят, причем не «на восток», как следует из названия, а в офшорные зоны Кипра.

До сделки по вхождению «Юниаструма» в состав «Восточного экспресса», первый принадлежал Аветисяну. Сейчас он также владеет «Модульбанком», состояние которого едва ли не более плачевное, чем у «Восточного». Совпадение? Не похоже…

Интересно и желание Аветисяна создать на основе «Юниаструма» и «Восточного экспресса» этакий супербанк, куда он собирался привлечь также «Кредит Европа банк» и МСП-Банк. Это было похоже на предвыборные обещания для Baring Vostok, вот только ни тот, ни другой банк и думать об этом не желали – у МСП вроде и так все неплохо, а «Европа», видимо, попросту не захотела закапывать сама себя. От безнадеги Аветисян даже просил поспособствовать в объединении президента Владимира Путина, вот только того безумные идеи банкира не заинтересовали.

Злые языки поговаривают, что теперь Аветисян «высасывает» банк не без помощи Baring Vostok: те до сделки по объединению пытались «впихнуть» кому-нибудь свое детище, однако покупателей на «Восточный» не нашлось. Так что можно предположить, что речь здесь идет о заинтересованности обоих бенефициаров в полнейшем крахе. Особенно, если активы действительно тоненьким, но шустрым ручейком текут в сторону Кипра.

Рокировка на поле дефолта?

Впрочем, сразу после назначения Левина прозвенел «первый звоночек»: эксперты предположили, что смена руководства означает близящуюся смену акционеров. В частности, они допустили, что Baring Vostok покинет состав бенефициаров «Восточного» – от греха подальше.

Причина подобных предположений в том, что экс-предправления Алексей Кордичев был человеком Baring Vostok, а Левина в банк привел непосредственно Аветисян. Он же немногим ранее занял кресло председателя совета директоров, что тоже говорит об ожидающихся перестановках.

Источники уверяют, что Аветисян уже обзавелся опционом на приобретение контрольного пакета. Похоже, дело пахнет жареным: все, что сможет сделать будущий основной акционер: по-тихому вывести все оставшиеся активы – да хоть на тот же Кипр! – и удрать следом за ними. Потому что вывести банк из подобной ямы ему будет крайне затруднительно, если не сказать нереально.

Впрочем, еще сложнее это делать, например, из СИЗО, где Аветисян может оказаться из-за другого своего детища – Модульбанка. Поговаривают, что предприимчивый банкир стал торговать инсайдерской информацией от Центробанка, в частности, касаемо черных списков компаний и критериев, используемых для их формирования. Еще раз: Аветисян якобы получает закрытую рассылку от ЦБ и перепродает ее!

Насколько это незаконно, предстоит разобраться экспертам по экономическим преступлениям. Впрочем, связи Аветисяна – а он косвенно входит в круги общения как главы Сбербанка Германа Грефа, так и зампреда правительства АркадияДворковича – вполне могут уберечь его от каких-либо «гонений» со стороны силовых структур. Вот только банку это не поможет.

И, скорее всего, канет «Восточный» в лету. Тем более, когда в пару с Аветисяном встал Левин. Иначе зачем банкиру человек, которого смело можно было бы ставить на должность «специалист по выводу средств и убиванию банков»?