Суд признал бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате 7,5 миллиона рублей бывшего губернатора Хабаровского края 72-летнего Виктора Ишаева.

Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что обвиняемый совершил преступление с использованием служебного положения. Наказание ему станет известно в резолютивной части решения суда.

В ходе прений сторон прокурор запросил для экс-губернатора наказание в виде семи лет лишения свободы и штраф 900 тысяч рублей. Ишаев считает свое дело заказным и просил вынести ему оправдательный приговор.

По данным следствия, с 2014 по 2019 год обвиняемый совершил растрату более 7,5 миллиона рублей, принадлежащих нефтяной компании «Роснефть». Он посодействовал заключению договоров об аренде помещений по завышенной цене под представительство «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Геннадий Кондратов. Он также признан судом виновным. Ему грозит четыре года лишения свободы.

Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев заявлял, что материалы на Ишаева были переданы следственным органам службой безопасности «Роснефти». Дочь экс-губернатора возместила компании всю сумму причиненного ущерба.

Ишаев стал первым губернатором Хабаровского края в 1991 году. В 2009 году его назначили полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе. С 2012 по 2013 год он возглавлял министерство по развитию Дальнего Востока.