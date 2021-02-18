Кто такой Палатный Артур Леонидович: политик с криминальными связями, убийца или торговец «клубничкой»?

Куча наличности, дорогостоящие автомобили, драгоценности, элитное жилье, земельные участки и многое другое. Как живется политику с криминальным связями из лихих девяностых и куму мэра Киева Артуру Палатному, который не брезгует «клубничкой»? О нажитом богатстве, связях, стрип-бизнесе, скандалах и компроматах «деятеля», читайте прямо сейчас.

Кто такой Артур Палатный

Киевлянин, родился в 1973 году. Женат, дети – сын и дочь. Братья Кличко – его кумовья.

По профессии – учитель физкультуры.

На старте 2000-тысячных крутился в игорном бизнесе, имеет также интересы в ресторанном деле и на рынке недвижимости. Как сообщают СМИ, пан Палатный является совладельцем интернет ресурса Ukr.net. К слову, когда-то за его продажу собственникам давали сотню миллионов баксов, но владельцы отказались от такого щедрого предложения.

В 2004-м стал доцентом по спорту, играм и туризму в педуниверситете им. Г.Сковороды.

Как живется семье Палатных

Вот что показывает по Артуру Палатному открытый реестр национальных публичных деятелей Украины: чисто фактаж, даже комментировать не будем.

По следам последней декларации

Как показывает декларация Артура Палатного за 2019-й год, человек он далеко не бедный, что вполне логично. В начале декларации сразу идут некие особенности. Во-первых, наличность декларанта превышает 5 миллионов. Во-вторых, он владеет недвижимостью свыше 300 квадратных метров.

Теперь подробнее.

Что касается недвижимости семьи Палатных:

— три земельных участка, общей площадью 2905 кв.м2, стоимостью в 585 100 грн;

— три дома 975,7 кв.м2, стоимостью в 4 520 000 грн;

— одно парковочное место, площадью 21,6 кв.м2;

— два нежилых помещения 301,4 кв.м2, стоимостью в 891 872 грн.

Ценное движимое имущество (кроме авто)

Шубы, элитные марки часов, ювелирные изделия… Глаза разбегаются…

Автопарк семьи Палатных насчитывает 3 автомобиля, в том числе Мерседес за 3,68 миллиона и Тойоту за 1,8 миллиона, а также один вид водного транспорта.

Доходы семьи за 2019 год составили почти 5,9 миллионов гривен. И это только официально задекларированные.

Денежные активы: без комментариев!

— 7 122 274 в гривнах;

— 8252 в евро;

— 581205 в долларах;

— 7 в шведских кронах.

В общем, как видите, дорого-богато-красиво…

Политическая карьера



С 2012-го – нардеп от партии УДАР. Далее зампредседателя этой партии.

С 2014-го по 2019-й перекинулся в блок Порошенко. Стал председателем Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Ой, как интересно. Вот что показывает информресурс «Чесно».

Информационный ресурс «Чесно» сообщал о том, как Палатный «засевал» во время выборов в 2019 году округ беглого Онищенко.

В то время БПП-щник Палатный пиарился на субвенциях на округе Онищенко, используя облсовет в качестве кадрового резерва. В ход шли детские площадки, окна и даже ремонты дорог.

Тогда фигурант антикоррупционных расследований Палатный массово постил на своей странице в Фейсбуке позитивные публикации, приписывая себе то, к чему не имеет никакого отношения.

Про активное участие Палатного в Майдане

На Майдане Палатный вместе с Кличко, что называется «попал в кадр» иностранным СМИ. Конечно же, «чисто случайно». Постановочное видео хорошо зашло в широкие массы, но реакция людей не оправдала задумки. Фарс, да и только, смотрите сами.

Как Артур Палатный связан со стрип-бизнесом, хотя и опровергает любые связи с ним

Сайт «Слідство-інфо» еще в далеком 2014-м году в своем журналистском расследовании рассказывал о весьма пикантном факте из жизни Артура Палатного. Оказывается, у него есть довольно-таки экзотический вид бизнеса. Речь идет о его стрип-клубе «Рио», который расположен в центре столицы. При этом политик всячески отрицал свою причастность к данному заведению.

Только вот именно Палатный основал ООО «Артсервис», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и этот стрип-клуб. А этажами выше в том же здании проживает и сам мэр столицы Кличко.

Не будем углубляться в тему.

Все подробности читайте в расследовании журналистов здесь. Там много интересных подробностей.

Также нюансы смотрите в видео:

А вот еще занимательный комментарий нардепа Ильи Кивы о клубе «Рио» Артура Палатного.

Кива назвал Палатного «главным сутенером в городе Киеве, да и во всей стране»…

Как засветился Палатный на 30-ю годовщину Чернобыльской трагедии

Тогда киевских масс-медиа возмутили мероприятия, которые организовал Артур Палатный, как глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Прикол в том, что отношения к самим ликвидаторам организованные мероприятия совсем не имели… Все подробности смотрите в видеоматериале «Обозревателя».

О криминальном прошлом

Как сообщало издание «Аргумент», в 90-х Артур Палатный «подружился» с живущим по-соседству Виктором Рыбалко, известным столичным криминальным авторитетом по кличке «Рыбка». Он же познакомил с «Рыбкой» и братьев Кличко.

На фото в желтой футболке тот самый авторитет «Рыбка», которого убили в 2012 году.

Спустя годы Палатный и братья Кличко всячески отрицают какие-либо связи с «Рыбкой». Как комментировал Артур журналистам: «С Виктором Рыбалко я познакомился в 2003-м. Я тогда был владельцем игорного бизнеса, а он был клиентом одного из заведений. Мы знали друг друга заочно. И Кличко с Рыбалко также никогда не сотрудничали».

По информации издания, Палатный также «дружил» с еще одним криминальным кадром – Вадимом Павленко.

Этот товарищ входил в ОПГ Искандера Каримова по кличке «Татарин», а позже создал и собственную ОПГ. В тех лихих годах даже был ранен, но выжил. В общем, все подробности читайте по ссылке выше.

Артур Палатный весьма колоритная личность. Богатый, с «жирными» связями… Систематически товарищ старается убедить общественные массы в своей непричастности к столичному криминалитету, ссылаясь на ошибки молодости, а также настаивая на своей нынешней активной гражданской позиции. Но, по сути, выходит, что совладелец УкрНет – дорогостоящий аферист и политик, торгующий «клубничкой».

Автор: Павел Попов