Леся Нікітюк пожартувала, що стане майстром з манікюру

Українська телеведуча Леся Нікітюк ошелешила фанів своєю новиною. Жінка повідомила, що стане майстром з манікюру після закінчення телевізійної кар’єри. Таку новину знаменитість розповіла у своїх соцмережах. На сторінці в Instagram вона опублікувала світлину, на якій продемонструвала свій красивий манікюр.

За словами Лесі Нікітюк, кожна людина повинна мати в житті запасний варіант. Жінка пожартувала, що, коли закриють телебачення, то вона відразу стане майстром з манікюру. А ще знаменитість заявила, що її ціна буде дуже дорогою.

Фани відразу оцінили жарт відомої телеведучої. Вони написали, що в Лесі Нікітюк красивий манікюр. Також особливу увагу шанувальники звернули на коштовні прикраси зірки українського шоу-бізнесу. Леся Нікітюк продемонструвала тендітну руку з каблучками на пальцях.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

: wona.com.ua

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