От нефти Сечина до золота Удмуртии

Как сообщает The Moscow Post , экс-депутат Госсовета Удмуртии Алексей Чулкин из Удмуртии приобрел золотодобывающий актив — его холдинг UDS group теперь владеет ООО «Верховья реки Койвы». Ранее он стал собственником ряда предприятий, разрабатывающих месторождения драгоценных металлов. Не так давно он активно входил на нефтяной рынок, и, по заверениям слухачей, мог делать это в интересах главы «Роснефти» Игоря Сечина . Мог ли Чулкин, который то и дело фигурирует в коррупционных и политических скандалах в Ижевске, «озолотиться» за счет своих многочисленных связей — в том числе, с топ-менеджером госкорпорации?

Для UDS group золотодобывающее направление отнюдь не ново: под данным брендом в этом направлении работают уже семь фирм, которые по итогам 2020 года добыли 321 кг золота. Вот только почему-то для некоторых компаний это не обернулось финансовым успехом, а даже наоборот — они «погрязли» в минусах. Например, у ООО «Бетон» нулевая выручка и убыток в 2015 тысяч рублей, у ПАО «ЮЗП» при выручке в 207 млн, прибыль — минус 25 млн, а у ООО «Удс-Групп» скопилось убытков на 73 млн при выручке в 1,1 млрд. Куда же исчезают деньги из предприятий? Странным выглядит и тот факт, что у Чулкина нашлись средства на новый актив, пока его компании явно не «жируют».

Кажется, господину Чулкину может быть сложно следить за всей своей огромной бизнес-империей: согласно «Руспрофайлу» , он руководит 50 компаниями, а владеет 60. Предприниматель в настоящее время развивает ряд направлений в шести регионах России, в том числе девелопмент, строительство, управление жилым и нежилым фондом, добычу нефти, россыпного золота, нерудных материалов, производство бетона, арендный, ресторанный бизнес и другие. Что сказать, весьма солидный наборчик для молодого (Чулкину всего 40 лет) бизнесмена!

Однако есть некоторые подозрения, что он может работать не в одиночку. В частности, с середины десятых Чулкин занялся нефтью и на одном из первых же конкурсов, в котором участвовала его фирма, он смог обогнать саму «Роснефть». Тогда многие были шокированы: малоизвестная контора «УДС-Энерджи» в борьбе за Борулахский участок нефти и газа на аукционе предложила в 162 раза (!) больше стартовой цены лота — 2,748 млрд руб. За месторождение также боролись такие мастодонты как «Сургутнефтегаз», «Новатэк-Ярсаленнефтегаз», фонд «Энергия» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, «Сахатранснефтегаз», принадлежащая правительству Якутии.

Но вдруг после столь яркой победы компания Чулкина внезапно отказалась платить за лицензию на участок в Якутии, в борьбе за который она обошла «Роснефть». Эксперты тут же затрубили, что новым самым реальным покупателем на сей раз точно станет «Роснефть», причем участок достанется ей по цене существенно ниже той, на которой она остановилась во время первого аукциона.

Тут же «всплыл» и один занимательный факт — оказывается, что компания Чурилова хоть и была основана в 2014 году, лицензию на добычу нефти получила лишь 20 июля 2016 года — то есть, всего за месяц до участия в серьезном конкурсе.

Обратили внимание тогда и на то, что аффилированная с «Роснефтью» «Удмуртгеология» некогда создало ОАО «УНППИ», которое было совладельцем фирмы ООО «Ветла» Алексея Чулкина. Прямая связь с госкорпорацией прослеживалась и через тогдашнего директора «Удс-Нефти» Якова Клыкова. Как утверждали авторы портала «Компромат Украины и России» (ныне текст недоступен, но есть в копии Яндекса , якобы тот успел поработать в «Роснефти» и «РуссНефти».

А после того громкого аукциона, в 2017 году, Чулкин продолжил экспансию на нефтяной рынок — сразу две аффилированные к нему компании, «Удс-Нефть» и «Опаринское» подали заявки на участие в аукционе на Касалинский участок в Удмуртии. Кажется, или ижевский предприниматель может действовать в интересах «Роснефти»? В таком случае понятно, откуда у него деньги на новые «золотые» активы.

«Клановая» порука

Однако не Сечиным, что называется, единым. Прежде всего за свои успехи в бизнесе и политике Чулкин может быть благодарен своему отцу — Аркадию Чулкину. Чулкин-младший любит хвастаться, что уже на 4 курсе университета стал начальником производства в компании «Средуралнеруд», вот только отчего-то забывает упомянуть. что эта фирма принадлежала его папе. К слову, как и еще с десяток компаний в Удмуртии.

Стиль ведения бизнеса Чулкиным-старшим можно назвать весьма специфичным. Как утверждали авторы портала «Известия Удмуртской республики» , якобы бизнесмен вместе с партнером пытался прибрать к рукам земли 245 крестьян колхоза «Дружба», используя мошенническую схему, предприниматели подписали с землевладельцами договор купли-продажи под видом аренды. Но им не повезло – махинации стали известны правоохранительным органам, которые возбудили дело по статье «Мошенничество». Но Чулкина вниманием в итоге обошли?

Вероятно, именно стараниями Анатолия Чулкина его сын и попал в политику, став депутатом Госдумы. По всей видимости, в этой сфере трудится и его брат — некто Дмитрий Аркадьевич Чулкин был начальником управления Правовой экспертизы. Конечно, это может быть совпадение, однако два Чулкина с отчеством Аркадьевич, да еще и приближенных к власти в одном городе – это уже не случайность.

Политическая активность Алексея Чулкина запомнилась ижевцам громким скандалом, который случился в ходе избирательной кампании в Госдуму в 2016 году. Тогда весь региональный центр был завален «агитками» кандидата от «Партии РОСТа», Чулкиным. При этом он оказался самым богатым кандидатом из Удмуртии — за год заработал 123 млн рублей, притом не смог объяснить источник появления у него 61 млн.

Алексей Чулкин

Вскоре после этого стали «всплывать» неоднозначные подробности биографии Чулкина — в частности, СМИ намекали на его связь с бывшим сити-менеджером Ижевска Денисом Агашиным, сыном видного в прошлом политического деятеля Удмуртии Владимира Агашина. Агашин-младший запомнился скандалами на ижевском строительном рынке. Фирмы Чулкина как раз активно застраивали город именно в то время, когда его предполагаемый брат Дмитрий Чулкин трудился в городской администрации.

Как утверждали авторы портала «Компромат Украины и России» (ныне текст недоступен, но есть в копии Яндекса , якобы он был также связан с сыном бывшего мэра Ижевска Виктора Балакина Денисом — тоже успешным молодым бизнесменом и политиком. К слову, после скандала в 2016 году он покинул кресло депутата Гордумы Ижевска «по собственному». Значит, «опасные» связи все же могли иметься и Балакин не захотел подставлять себя под удар?

Годом ранее свой пост покинул Михаил Питкевич — бывший вице-губернатор Смоленской области и депутат Госдумы, которого также недоброжелатели считали близким к семейству Чулкиных. Родственники Михаила Питкевича в свое время «блистали» на политическом олимпе Удмуртии: Отец, Юрий Питкевич, был председателем правительства, а тесть, Виктор Хорошавцев, членом Совета Федерации от Удмуртской республики. Похоже на то, будто бы в Удмуртии «правят балом» несколько влиятельных династий, которые плотно «вросли» в местную политическую и экономическую жизнь?

Притом, вероятно, эти семейства не смогли сработаться с экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым. Ведь весь компромат на Чулкина-младшего якобы «всплыл» стараниями кандидата от «Единой России», который был близок к главе республики. В конечном счете Чулкин проиграл выборы, но даже несмотря на все всплывшие «занимательные» факты о нем, продолжил успешно работать в регионе и покорять новые. А для надежности, видимо, заодно и перешел в ряды членов «Единой России».

Закупили для «своих» и по-своему

В Ижевске господина Чулкина всегда окружала аура скандала. Например, как писал «Стриж» его компания оказалась замешана в коррупционном скандале вокруг строительства «Крытого катка с искусственным льдом». Тогда средства из республиканского бюджета отошли конторе бизнесмена по весьма хитрой схеме: деньги передали в виде субсидии автономному учреждению ДОД «ДЮСШ №9», на которое положения закона о размещении заказов не распространяются. Собственно, тот самый ДОД и выбрал без всякого конкурса подрядчиком ООО СК «УралДомСтрой». Стоит отметить, что в процессе выполнения заказа смета все росла и росла — «сверху» пришлось «накинуть» почти 50 млн. Возможно ли, что эти деньги пошли на «благодарность» чиновникам, которые смогли устроить такой красивый «схематоз»?

Более того, ижевцы хорошо знают, кто мог стоять за этой историей — Сергей Стрелков, который тогда был начальником Управления по физической культуре и спорту администрации города. Позднее он дослужился до поста замглавы Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию, в городе разразился новый скандал. А затем проект UDS-group тогдашнего депутата Госсовета о строительстве мини-АЗС в опасной близости от жилых домов был одобрен на заседании городского инвестиционного совета. Жителей Ижевска, которые активно протестовали против такой инициативы, никто слушать не стал. Стоит ли говорить, что в его реализации был заинтересован холдинг «UDS-group» депутата Госсовета Алексея Чулкина?

Как писал «Стриж» , после этого проверкой связей Стрелкова и Чулкина даже собиралась заняться республиканская Прокуратура, но инициатива быстро «потухла». Бизнесмен, который по-видимому обладает весьма обширными связями в Удмуртии, смог договориться через «своих»?

Однако помимо «подвязок» в УР, у него возможно имеется покровитель и федерального уровня — Игорь Сечин. Уж не поэтому ли Чулкин сейчас осваивает такие прибыльные отрасли как золото- и нефтедобыча, и «развернулся» аж в 6 регионах? Может ли быть такое, что такому успеху он обязан наличием у него статуса «кошелька» главы госкорпорации, который ему приписывают недоброжелатели?

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