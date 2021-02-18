Українцям дозволили реєструвати нові машини прямо в автосалонах

У середу, 17 лютого Кабмін прийняв рішення дозволити реєструвати нові транспортні засоби прямо в автосалонах без Звернення до СЦ МВС і прямо в салоні отримувати реєстраційні документи. Також українці зможуть на місці купівлі авто вибрати і отримати держномери.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

За його словами, до сьогодні було унеможливлено участь автосалонів в держреєстрації нових ТЗ , а громадяни, які їх придбали, були позбавлені можливості отримати таку послугу, маючи на це право.

«Тепер за бажанням покупців нових ТЗ можна буде отримати реєстраційні документи на ТЗ та номерні знаки безпосередньо у автодилера, у якого ТЗ було придбано», – пише експерт.

: auto-portal.com.ua

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