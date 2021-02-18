Якобашвили «в квадрате»

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , настоящая детективная история разворачивается в Пресненском райсуде Москвы, который накануне своим решением арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского.

Его обвинили в покушении на особо крупное мошенничество. По версии следствия, Покровский обещал основателю компании «Вимм-Билль-Данн», скандальному бизнесмену Давиду Якобашвили решить вопрос с прекращением уголовного дела о мошенничестве, связанном с компанией «Квартал», к которому сам Якобашвили якобы имел или имеет какое-то отношение. За это попросил $3 млн, но исполнять взятые на себя обязательства не спешил.

Якобашвили, почуяв неладное, написал заявление в полицию, по которому Покровского и задержали. Однако, как утверждают злые языки, якобы сам Якобашвили мог стоять за этой историей с возможным мошенничеством. Более того, он же мог бы стоять и за компанией ООО «Арендком», которая судилась с Росреестром, но могла делать это лишь для виду. Обо всем по порядку.

Как пишет «Коммерсант» , в сентябре 2019 года между ООО «Арендком», принадлежащем Ольге Мирзоевой, и объявленным ныне в розыск гендиректором ЗАО «Квартал», акционером которой, как утверждает издание, является сам Якобашвили, было заключено соглашение об отступном в виде недвижимости по договору займа.

Речь шла о дорогом помещении в Старопанском переулке Москвы. При этом переход права собственности от «Арендкома» в ЗАО «Квартал» был зафиксирован Управлением Росреестра по Москве. Однако вскоре Мирзоева внезапно заявила, что соглашение с компанией бывший гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин написал под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал», а также бы введен в заблуждение.

В результате сделки, как считает Мирзовева, её ООО лишилось единственного актива, и деятельность компании пришлось свернуть. В итоге было открыто уголовное дело о мошенничестве, гендиректор «Квартала» скрылся, а решать эту ситуацию пришлось уже Давиду Якобашвили. Однако, как мы писали выше, все это могло было быть сделано для вида — по слухам, чтобы «отжать» помещение от одного возможно аффилированного юрлица к другому, без всяких реальных договоров займа и отступных.

Если в этой версии есть хоть капля правды, то вопрос — зачем? Ответ может быть весьма прозаичным: таким образом можно было бы вывести актив из «Арендкома». А ведь госпожа Мирзоева стала собственником компании лишь в 2019 году. И лишь в 2019 году сменила господина Лапшина на посту гендиректора.

Из «Арендкома» выкачали, что смогли?

Что мы видим в «Арендкоме» сейчас? Компания, похоже, почти полностью обескровлена. По итогам 2019 года у неё нет выручки и стоимости активов, а убытки составили 56 тыс. рублей. В 2018 году убытки были 4,8 млн рублей. Такое ощущение, что из структуры могли банально выводить деньги, причем делать это завуалированно, и лишь в 2019 году, так сказать, взять этот процесс в свои руки.

Подтвердить или опровергнуть это не представляется возможным, но соль в другом. После истории с передачей нежилого помещения от «Арендкома» в Квартал, начались судебные разбирательства. Если это была какая-то афера, и «Арендком» и «Квартал» связаны между собой, то суд с Росреестром, который формально никаких законов не нарушал — мог быть прекрасным прикрытием, чтобы всю эту историю обелить.

А вот здесь — самое интересное. «Арендком» обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решение Росреестра о переходе прав собственности на помещение в Старопанском переулке незаконным. А ЗАО «Квартал», которое, по сути, могло быть в этой ситуации ответчиком, выступило на суде третьей стороной. То есть, по сути, могло поддерживать позицию заявителя. Интересно.

Выдержка из решения Арбитражного суда Москвы. С чего это вдруг ЗАО Квартал выступило третьей стороной, то есть фактически могла поддержать заявителя?

В итоге Арбитражный суд признал действия Росреестра законными. Точно таким же было решение и вышестоящих инстанций. При этом дело о возможном мошенничестве с этим нежилым зданием, напомним, все еще расследуется, точка в нем не поставлена. Давили на Лапшина, или не давили — по документам все должно быть «схвачено». И какое же в таком случае решение мог вынести суд?

При этом сам господин Якобашвили в суде не участвовал — формально, он вообще, как говорится, «не при делах». И тут мы обращаемся непосредственно к его скандальной личности. Мог ли он задумать такую многоходовку, да еще и «подставить» суд, чтобы придать всему этому легитимность.

Теперь, внимание. Как утверждают злые языки, сам Якобашвили мог бы иметь какое-то отношение к «Кварталу». Иначе, зачем вся эта «катавасия» с обратившимся к нему Покровским, какими-то $3 млн, чтобы замять дело, и прочим?

Минахи, кварталы и Якобашвили

И здесь вспоминается другая громкая криминальная история, по которой фигурантом проходил уже сам бизнесмен Якобашвили. Речь о похищении гражданина США, бизнесмена Бориса Минахи. Как утверждает сайт «Русский криминал» , якобы обвиняемыми по этому делу в итоге оказались Батыр Бекмурадов (сподвижник «авторитетного» бизнесмена Захара Калашова), а также, внимание, Давид Мирзоев, которого авторы сайта называют компаньоном и чуть ли не правой рукой Давида Якобашвили.

Решение суда первой инстанции по заявлению «Арендком» к Росреестру. С полным текстом можно ознакомиться здесь

Давид Мирзоев. Точно такая же фамилия у владелицы ООО «Арендком», которая активная участница описанной выше истории с судебными разбирательствами с ЗАО «Квартал». По слухам, она может быть супругой или другой родственницей Давида Мирзоева. Если предположить, что это правда, и между Мирзоевым и Якобашвили могла быть какая-то связь — получается, что связь могла бы быть и с Ольгой Мирзоевой.

А если так, то вся история с «недовольным» ООО «Арендком», который пытается отменить решение Росреестра о переходе помещения на Старопанской улице в собственность ЗАО «Квартал» может быть тонким спектаклем, чтобы отвести от «Арендкома» любые подозрения. Мол, мы же потерпевшая сторона! И уж тем более — от Якобашвили.

История с Минахи и элеватором

А ведь ранее Якобашвили сам мог попасть под следствие по поводу дела о похищении бизнесмена Минахи. И история эта крайне показательна тем, что рисует штрихи к портрету предпринимателя.

Минахи был другом и партнером Якобашвили, но затем между ними произошел конфликт из-за крупного «Ейского портового элеватора». Дружбе пришел конец, когда дело коснулось денег. Между Минахи и другим совладельцем элеватора — «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК, владела 46%), возникли разногласия по объему инвестиций в бизнес. ОЗК провела аукцион на свой пакет, Минахи его выиграл, но почему-то отказался финансировать сделку. И вроде как Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции.

Так, в 2018 году Якобашвили подал заявление в Главное следственное управление Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) по Краснодарскому краю. Было возбуждено уголовное дело, фигурантам грозило до четырех лет лишения свободы. Но в итоге расследование застопорилось.

В январе 2018 года Минахи подал к Якобашвили иск в Таганский районный суд Москвы, в котором потребовал взыскать с бывшего партнера около $6,4 млн. Из этой суммы $4,7 млн приходилось на несколько займов, которые Минахи осенью 2010 года якобы предоставил Якобашвили (остальная сумма приходилась на проценты).

По словам Минахи, в 2017 году он потребовал от Якобашвили вернуть долг, но тот не сделал этого. Якобашвили в свою очередь заявлял, что никогда не брал у Минахи денег взаймы, а, наоборот, регулярно давал кредиты последнему.

В итоге в 2018 году суд отклонил иск Минахи — он не смог предоставить оригиналы договоров займа. Однако, важно другое. Еще до этого, в 2017 году на Бориса Минахи напали — он был похищен вместе со своим охранником. Ему угрожали и требовали вернуть деньги. Тогда о личностях нападавших ничего не было известно, а теперь, как указано выше, стало ясно, что речь могла бы идти о господине Мирзоеве. Впрочем, это должно установить следствие и суд.

При этом сам Якобашвили тоже хлебнул проблем. В середине 2019 года стало известно о проведении сотрудниками ФСБ обысков в частном музее «Собрание» Давида Якобашвили. Об этом писал РБК .

«Ейский портовой элеватор», из-за которого конфликтовали Минахи и Якобашвили?

Музей частных коллекций «Собрание» насчитывает порядка 20 тысяч экспонатов. В нем представлены живопись, графика, коллекции антикварных часов и механических музыкальных инструментов. По слухам, это могла быть месть Минахи Якобашвили. При этом, как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОПГУ» , якобы обыски прошли не только у Якобашвили, но и у уже упомянутого нами Давида Мирзоева.

Во всей истории с Минахи интересно то, что Якобашвили изначально проходил по делу о возможном мошенничестве с акциями элеватора в качестве обвиняемого, о чем писала «Версия» . Он даже покинул Россию, однако позже вернулся, был допрошен и остался в деле в качестве свидетеля.

История крайне мутная. Может быть, не менее, а даже более мутная, чем история с Покровским, «Арендкомом» и «Кварталом». В ней остаётся много белых пятен, и решение суда в пользу Росреестра, а также арест Покровского еще больше напускают туману.

Понятно одно — кажется, что возможная роль Якобашвили в этом скандале с Покровским и помещением на Старопанской улице изучена не до конца. Не стоит ли предпринимателю уехать из страны, чтобы переждать бурю, как это было в случае со скандалом, связанным с элеватором и Минахи? В таком случае, многое сразу станет ясно.

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