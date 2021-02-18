Задержан подельник подозреваемого в вымогательстве основателя «Пятерочки»

Сотрудники правоохранительных органов в ночь на 16 февраля задержали в Москве Дениса Журавлева, предполагаемого подельника основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева, которого подозревают в вымогательстве.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Утверждается, что в 2016 году Рогачев вступил в сговор с 32-летним Журавлевым, и тот организовал силовой захват Усачевского рынка, помогая основателю «Пятерочки» оказать давление на его партнера, некоего предпринимателя Горяйнова, которому частично принадлежал объект.

Предполагаемый сообщник Рогачева якобы собрал около 40 человек и подготовил их к «операции», рассказав им о плане действий и раздав рации с камуфляжной формой. Вместе с ним они приехали на рынок и осуществили захват. Позже на место приехал Рогачев и выдвинул условия раздела общего с Горяйновым бизнеса. Через некоторое время приехали сотрудники правоохранительных органов, им удалось пресечь действия злоумышленников, задержав всех участников захвата, кроме Журавлева и Рогачева, которым удалось скрыться.

Отмечается, что задержанный Журавлев дал признательные показания в ходе прошедшего допроса.

16 февраля сообщалось, что на основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева завели уголовное дело. По данным издания Baza, его подозревают в вымогательстве 11 миллионов долларов.

Утверждалось, что в 2015 году Рогачев и его партнер Горяйнов создали компанию «общим масштабом» 49 миллионов долларов, где первый владел 60 процентами, а второй — оставшимися 40. Вскоре, как считает следствие, Рогачев решил расширить свой пакет и стал вымогать у партнера еще 20 процентов из его доли, угрожая рассказать «куда следует» о якобы известных ему случаях нарушения закона Горяйновым.