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Любимчик губернатора оказался с уголовным прошлым

18.02.2021

Недавняя проверка депутатского корпуса Волгоградской областной думы выявила скандальный факт, связанный с ее председателем Александром Блошкиным.

В местной прокуратуре пока думают, что с этим делать.Как рассказал источник Rucriminal.info, в архивах надзорного ведомства обнаружилась информация о привлечении Блошкина к уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.

 В 2006 году Блошкин являлся главой Киквидзенского района области, а в стране полным ходом шла реализация федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года». Правительств России постановлением N 250 утвердило правила предоставления субсидий за счёт средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в частности молодых семей и специалистов агрокомплекса и социальной сферы. Проще говоря, учителя, воспитатели, агрономы и т.д., возрастом не старше 30 лет, могли получить субсидию на приобретение жилья или строительство дома. Александр Блошкин активно подключился к исполнению федеральной программы. Оказалось, что субсидией решили воспользоваться местные милиционеры, приставы, работники суда и прокуратуры, и просто не работающие местные жители, которые входили в близкий круг главы района, но не имели права на данный вид субсидий.

Всего на район выделили 3-5 миллионов федеральных рублей, половину из которых Блошкин раздал указанным граждан, которые молодыми специалистами села и социальной сферы не являлись. А Блошкину очень надо было выслужиться перед сотрудниками правоохранительных органов и уважаемыми жители района. Получилось.

Широту души с федеральными деньгами в местном ФСБ и прокуратуре не оценили, и в 2008 году возбудили в отношении Блошкина уголовное дело за нецелевое расходование бюджета.

Спустя несколько месяцев Блошкин раскаялся, признал вину, подал соответствующее заявление о прекращении дела в связи с раскаянием.

Дело прекратили, Блошкин должен был уйти с должности, так как основание прекращения дела не реабилитирующее, то есть Блошкин считался лицом, совершившим умышленное преступление.

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Прошли годы… Наступил 2014 год, спасать область прибыл Андрей Бочаров. Судачат, что Блошкин его земляк, поэтому Бочаров приглашает Блошкина аж целым вице-губернатором, курировать внутреннюю политику. Сведения о привлечении Блошкина к уголовной ответственности в информационном центре ГУВД области по просьбе из администрации области пришлось уничтожить. Иначе Блошкина не согласуют в АП, он не сможет получить допуск к гостайне. В 2014 году Андрей Бочаров мог многое и даже зачистить сведения в ИЦ. Это сейчас Андрей Иванович единственный губернатор в стране, который провалил нацпроект  «Экология», а уровень коррупции при нем увеличился в разы в сравнении с 2014 годом, когда он клялся ее победить.

Зачистка сведений о привлечении к уголовной ответственности, позволило Блошкину стать председателем Волгоградской областной думы, и вероятно, получить допуск к гостайне.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

rucriminal.info

 

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