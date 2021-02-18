Любимчик губернатора оказался с уголовным прошлым

Недавняя проверка депутатского корпуса Волгоградской областной думы выявила скандальный факт, связанный с ее председателем Александром Блошкиным.

В местной прокуратуре пока думают, что с этим делать.Как рассказал источник Rucriminal.info, в архивах надзорного ведомства обнаружилась информация о привлечении Блошкина к уголовной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств.

В 2006 году Блошкин являлся главой Киквидзенского района области, а в стране полным ходом шла реализация федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года». Правительств России постановлением N 250 утвердило правила предоставления субсидий за счёт средств федерального бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в частности молодых семей и специалистов агрокомплекса и социальной сферы. Проще говоря, учителя, воспитатели, агрономы и т.д., возрастом не старше 30 лет, могли получить субсидию на приобретение жилья или строительство дома. Александр Блошкин активно подключился к исполнению федеральной программы. Оказалось, что субсидией решили воспользоваться местные милиционеры, приставы, работники суда и прокуратуры, и просто не работающие местные жители, которые входили в близкий круг главы района, но не имели права на данный вид субсидий.

Всего на район выделили 3-5 миллионов федеральных рублей, половину из которых Блошкин раздал указанным граждан, которые молодыми специалистами села и социальной сферы не являлись. А Блошкину очень надо было выслужиться перед сотрудниками правоохранительных органов и уважаемыми жители района. Получилось.

Широту души с федеральными деньгами в местном ФСБ и прокуратуре не оценили, и в 2008 году возбудили в отношении Блошкина уголовное дело за нецелевое расходование бюджета.

Спустя несколько месяцев Блошкин раскаялся, признал вину, подал соответствующее заявление о прекращении дела в связи с раскаянием.

Дело прекратили, Блошкин должен был уйти с должности, так как основание прекращения дела не реабилитирующее, то есть Блошкин считался лицом, совершившим умышленное преступление.

Прошли годы… Наступил 2014 год, спасать область прибыл Андрей Бочаров. Судачат, что Блошкин его земляк, поэтому Бочаров приглашает Блошкина аж целым вице-губернатором, курировать внутреннюю политику. Сведения о привлечении Блошкина к уголовной ответственности в информационном центре ГУВД области по просьбе из администрации области пришлось уничтожить. Иначе Блошкина не согласуют в АП, он не сможет получить допуск к гостайне. В 2014 году Андрей Бочаров мог многое и даже зачистить сведения в ИЦ. Это сейчас Андрей Иванович единственный губернатор в стране, который провалил нацпроект «Экология», а уровень коррупции при нем увеличился в разы в сравнении с 2014 годом, когда он клялся ее победить.

Зачистка сведений о привлечении к уголовной ответственности, позволило Блошкину стать председателем Волгоградской областной думы, и вероятно, получить допуск к гостайне.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

rucriminal.info