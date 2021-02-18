Вопрос установки газобаллонного оборудования 4 поколения и его сертификация: советы экспертов

«Раньше ставили оборудование и ты его узаконивал в МРЕО. А сейчас к этой схеме добавили обязательную сертификацию, которая стоит до 3000 грн, и которую можно пройти только у «определенных специалистов», — пишет читатель. Чтобы заменить свидетельство о регистрации, владельцу или доверенному лицу нужно в сервисном центре МВД предъявить паспорт, код и документы на установленное ГБО, пояснил Игорь Мельник. При этом лучше всего ставить на хорошее авто газобаллонное оборудование 4 поколения от компании vipgaz.ua. Там знают толк в газобаллонном оборудовании давно.

Автомобиль не нужен. Стоимость замены самого свидетельства не изменилась и составляет около 420 грн. Документы, которые в прошлом году предоставляли установщики ГБО для регистрации автомобиля в Сервисных центрах МВД, уже не актуальны. Теперь СЦ требуют другие документы, оформлять дольше и стоят они около 2500-3000 грн. — А вы в курсе что вместо «площадок Яценюка» запустили заработок на сертификации газового оборудования на автомобили? — пишет на собственной странице в Фейсбук Борис Родиевский. — То есть, раньше тебе на частной фирме ставили оборудование и ты его «узаконивал» в МРЭО.



А сейчас к этой процедуре добавили обязательную сертификацию, которая стоит до 3000 грн, и которую можно пройти только у «определенных специалистов». Или это частичная компенсация «аваковцам» за игровые салоны? Как думаете? Акт технической экспертизы не нужен. За комментарием мы обратились к заместителю начальника регионального сервисного центра МВД в области Игорю Мельнику.

Акт технической экспертизы не нужен – для того, чтобы узаконить установку газооборудования (далее – ГБО-прим. авт.) на автомобиль, необходимо осуществить замену свидетельства о регистрации в связи с установкой ГБО, — говорит Игорь Мельник. — Для этого ранее необходимо было предъявить свидетельство на право установления ГБО и акт технической экспертизы на транспортное средство, на которое уже установили газовое оборудование. Его выдавала организация, устанавливавшая ГБО.