Українець власноруч зібрав потужний позашляховик і назвав його «Україна» (відео)

Юрій Кордупель, автомеханік з міста Збараж на Тернопільщині, своїми руками побудував унікальний позашляховик і назвав його «Україна». Творіння має неймовірні розміри – машина за габаритами може зрівнятися з вантажівкою, повідомляє «Твоя МАШИНА» .

За основу були взяті шасі від військової вантажівки ГАЗ-66, і у нього ж запозичили кузов. А ось дизель на 150 к.с. і кермо забрали у старого Mercedes-Benz.

Вага «Україна» становить понад 4,5 тонн, а всередині спокійно вміщається 7 осіб.

Максимальна швидкість становить 90 км / год, але витрата палива поки тільки з’ясовується – гігант проходить дорожні випробування.

Позашляховик здатний долати будь-яку місцевість – ніякі дорожні труднощі йому не страшні.

Для зручності машину обладнали камерою заднього виду, електричними склопідйомниками і люком. Ззаду встановлені ​​сходи на дах, на капоті красується великий хромований шильд «Ukraine».

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: mashyna.com.ua

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