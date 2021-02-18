Українець власноруч зібрав потужний позашляховик і назвав його «Україна» (відео)

Юрій Кордупель, автомеханік з міста Збараж на Тернопільщині, своїми руками побудував унікальний позашляховик і назвав його «Україна». Творіння має неймовірні розміри – машина за габаритами може зрівнятися з вантажівкою, повідомляє «Твоя МАШИНА» .
За основу були взяті шасі від військової вантажівки ГАЗ-66, і у нього ж запозичили кузов. А ось дизель на 150 к.с. і кермо забрали у старого Mercedes-Benz.
Вага «Україна» становить понад 4,5 тонн, а всередині спокійно вміщається 7 осіб.
Максимальна швидкість становить 90 км / год, але витрата палива поки тільки з’ясовується – гігант проходить дорожні випробування.
Позашляховик здатний долати будь-яку місцевість – ніякі дорожні труднощі йому не страшні.
Для зручності машину обладнали камерою заднього виду, електричними склопідйомниками і люком. Ззаду встановлені сходи на дах, на капоті красується великий хромований шильд «Ukraine».
: mashyna.com.ua
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