Как «липовые» биржи обманывают украинцев и ругают власть

Не так давно известный в узких кругах украинский бизнесмен Мартынюк нелестно отозвался о власти на своей страничке в Instagram, сравнив Украину с Гондурасом. Причина столь бурной реакции – серия обысков в офисах Fresh Forex, компании, принадлежащей предпринимателю.

Данная «компания» (известна и под другими названиями), выдающая себя за биржевого брокера и собирающая депозиты у доверчивых граждан, уже успела засветиться в онлайн СМИ не с лучшей стороны. Одно из интернет-изданий ранее раскрыло схему работы «брокера», после чего в адрес редакции стали поступать звонки от неизвестных лиц с угрозами.

Напомним, что в ходе журналистского расследования выяснилось, кто стоит за не совсем четным бизнесом, и как компании вроде Fresh Forex зарабатывают на своих «инвесторах». Помогли вывести бизнесменов на чистую воду и показания бывших сотрудников.

Подпортили настроение Мартынюку не только журналисты, но и «клиенты», которые написали десятки заявлений в полицию из-за того, что вместо прибыли, которую обещали инвесторам, те в итоге остались у разбитого корыта.

Как все выглядит на первый взгляд

Официально Мартынюку принадлежат несколько ООО, но в штате сотрудников в них числятся одни и те же люди, а схема работы с целевой аудиторией известна издавна. Об этом, ссылаясь на бывшего сотрудника одного из ООО, сообщает «Обозреватель».

Как вспоминает Евгений (имя изменено), схема поиска и обработки клиентов в офисе, куда он попал, была элементарной – операторы (именно оператором он и работал) «холодными звонками» искали клиентов, секретари общались с теми, кто проявил заинтересованность, и пытались уговорить их на «инвестирование» максимальной суммы. Был и VIP-отдел, который сотрудничал с клиентами, готовыми расстаться с солидными сбережениями.

Евгений не скрывал, что жертв искали по купленным базам, и в случае необходимости, если оператор попадал на уже «обработанного» человека, оператор на ходу менял название компании на другую из одобренного списка Want Trade, Want Broker, Prof Advice LLC, Omni Stock Investment и так далее – все они, так или иначе, связаны с Мартынюком.

Суть общения сводилась к тому, чтобы заинтересовать потенциального клиента высоким доходом от вложений, пообещав, например, 20-30% прибыли. Затем уже «теплого» клиента передавали для общения с секретарями.

Первый обыск call-центра, в котором работал Евгений, не заставил себя долго ждать – был и внезапный «штурм» помещения, и арест оборудования, и конфискация телефонов. Однако уже через некоторое время офис просто переехал на новое место, и работа закипела по новой.

Когда молодой человек понял суть происходящего и то, чем занимаются в офисе, он столкнулся с угрозами, но все же нашел в себе силы уйти из компании.

Еще один раскаявшийся «менеджер» Антон (имя изменено) рассказал журналистам, что только он привел в Fresh Forex и «дочерние» проекты сотни людей, которые оставили в карманах аферистов свои сбережения. А таких «менеджеров» были десятки.

Антон отметил, что Мартынюк зарегистрировал на себя только ООО «Фреш Форекс Украина», а затем ООО с той же «специализацией» регистрировали на подставных лиц. И коллектив компании это знал. Он также вспоминал, что для повышения в офисе достаточно было пойти на сделку с совестью и активно обрабатывать клиентов.

Уголовные дела ведут к Мартынюку

Как сообщает еще одно интернет-издание, против уже упомянутого в этой статье ООО “Omni Stock Investment” в данный момент ведется следствие о хищении более 25 тысяч долларов у клиентов под видом «биржевых инвестиций». Были и аресты офисов, и изымание имущества.

В ходе расследований «ниточки» привели к “Проф Эдвайс”, который принадлежит Мартынюку. И таких совпадений, ведущих именно к нему, много.

К сожалению, компании Мартынюка даже после разовых расследований и арестов продолжают работу, меняя названия или прописку. И они же, прикрываясь большими офисами и заумными терминами, продолжают вводить в заблуждение тысячи украинцев.

oligarh.media