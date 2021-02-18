Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк и народные миллиарды ради европейских ценностей

Уходящий 2020-ый год стал настоящим фиаско для многих. Впрочем, для финансовых учреждений Казахстана не все так грустно.

По сути есть лишь две потери: «Tengri Bank» и АТФбанк. И если первый — серьезный удар для экономики, то второй — лишь следствие неизбежного, ведь карманный банк для отмыва народных денег из Самрук-Казына не мог существовать вечно. Смерть АТФбанка имеет много причин, как объективных, так и субъективных, но сказать с уверенностью можно одно: народ Казахстана потерял за годы деятельности АТФбанка совместно с Самрук-Казыной миллиарды и виной тому лишь два человека… Это Ахметжан Есимов и его зять Галимжан Есенов. К слову, дабы не сесть за семейные махинации и мошенничество Галимжан Есенов подал на развод с дочерью Ахметжана Есимова и прикупил себе пару вилл в Европе, где вполне может стать новым светочем демократии и ярым оппозиционером.

Этот год ждали долго, даже слишком долго. Никому не нужна наша нефть, никому не нужна наша руда. Источников пополнения казны в нынешних реалиях просто нет. И не надо испытывать иллюзий: это надолго, и виноват в этом не так чтобы и вирус. Но есть две новости: плохая и хорошая. Хорошая банальна. Мы к этому готовились, создавая подушку безопасности, которая прокормит страну в тяжелое время. Плохая: заведующий кассой «на черный день», а именно фондом национального благосостояния, сгрыз, сточил и выпотрошил все, что должно было поддерживать страну. Иными словами, Ахметжан Есимов отнесся к своим обязанностям творчески и с огоньком. Справедливости ради скажем, что он был не один: Самрук-Казыну обсели все мухи-цокотухи Казахстана. Излюбленным подельником Ахметжан Есимов из Самрук-Казына является его зять Галимжан Есенов с АТФбанк, а также ряд аффилированных лиц.

Проблема жадности чиновников возводится в степень родства: в результате сомнительные надувные банки с бурной историей — такие как АТФБанк получают возможность прокручивать средства национального благосостояния для избежания собственного банкротства, надувания рейтингов и кредитных возможностей. Нет сомнений, что эта практика крайне широка. 140 миллиардов тенге остаточных денег Самрук-Казыны Есимова всегда стояли в АТФБанке «на запасном пути». И будьте уверены, когда станет совсем туго эти приличные деньжища вместе с Ахметжаном Есимовым и Галимжаном Есеновым уедут в теплые края, где наверняка будут говорить, как они сражались против режима.

Как сработались Самрук-Казына, АТФбанк, Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов?

Результаты проведения оценки качества активов в банках второго уровня совпала с выводами правительства и Счетного Комитета Республики Казахстан о «неэффективном использовании средств». На самом деле речь идет о расхищении средств Самрук-Казына и КазАгро посредством механизмов создания видимых убытков при помощи внутренних схем ФНБ и появлению неучтенной прибыли за счет «сдачи денег в аренду» нужным банкам. Так Самрук-Казына дает деньги АТФ банку, а КазАгро отдает Homecredit. Подробно о ситуации в многотриллионных (в тенге) фондах, семейном банке АТФ и государстве Самрук-Казына в государстве Казахстан — в этой статье.

Идея свести все государственные предприятия под управление одного холдинга посетила Елбасы при посещении Сингапура. Усмотрев в девятом по площади государстве мира из Средней Азии и морским городом-государством в тропиках, сто семьдесят первым по площади, значительное сходство, Нурсултан Назарбаев решил копировать ряд идей Сингапура в масштабах Казахстана. В частности, копированию подвергся опыт объединения монополий под крышей одной управляющей компании. Так появилась Самрук-Казына.

Копия Сингапура вышла крайне несостоятельной, но зато очень выгодной. Придание коммерческого статуса управляющей компании и приглашение на директорские должности «белых обезьян» сделали свое дело: в государственных финансах теперь черт ногу сломит, нужные люди на нужных местах приносят стабильный доход себе самим, а госорганы с большим трудом могут понять, что на самом деле происходит в Самрук-Казына, КазАгро и Байтерек. Благодаря акциям, эмиссиям, слияниям, поглощениям, реорганизациям и прочим милым изобретениям, удалось невозможное: перевести четверть ВВП страны в полную тень совершенно законным способом.

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов управляют себе в карман

Наличие гигантской корпорации, государства в государстве, полностью убило фондовый рынок, как справедливо замечала Умут Шаяхметова. Будучи коммерческой организацией Самрук-Казына и другие фонды могут хранить деньги почти где угодно и выводить на каких угодно основаниях лишь с внешними признаками законности. Значительные средства утекают за пределы страны, а функционирование всей монетарной систему фактически зависит от двух-трех компаний.

То, что происходит в сфере закупок внутри Самрук-Казыны не поддается описанию. Покупки на безальтернативной основе внутри самого гига-холдинга прекрасно нивелируют любую первичную прибыль. Более дурацкой идеи трудно было придумать. То, что работает в бананово-лимонном Сингапуре не обязано работать в реальности Казахстана.

Сейчас Самрук-Казына оправдывается в весьма скромно высказанном сомнении в эффективности используемых средств, которые позволил себе Счетный Комитет РК. Оправдания Самрук-Казыны не похожи на признание ошибок и явного несоответствия заявленному смыслу своего существования. Самрук-Казына приводит нелепые цифры своих достижений, доверие к которым не возникает ни у кого.

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов пойдут до конца

Но на ряд вопросов Счетного Комитета РК Самрук-Казына и другие не хотят вообще отвечать. В частности речь идет о том, что ФНБ Казына размещала деньги в банке АТФ, принадлежащему зятю председателя правления Ахметжана Есимова.

Председателем правления фонда назначили Ахметжана Смагуловича Есимова. В свое время это назначение удивило бы кого угодно, кроме знающих казахстанские реалии: нигде особо хорошо Есимов себя не проявил. Но для Казахстана достаточно единственного объяснения: Ахметжан Смагулович — племянник Нурсултана Назарбаева. По сути он выполнял и выполняет работу по кропотливому сбору дани с подвластных. В узких кругах известно, что Есимовская схема обложения данью акиматов надолго пережила его работу в качестве градоначальника.

Самрук-Казына, АТФбанк, Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов

Старый партийный аппаратчик КПСС, он сумел неоднократно доказать свою полезность и Нур-Отану, поэтому на всех внутренних выборах побеждал единогласно, все понимали: если племянник выдвигается, то это кому-то нужно.

Результаты проверки заявлений Самрук-Казына и данные о незаконном сотрудничестве с АТФ

Айжан Есимова — его дочь, посредством которой образуется крайне выгодное слияние частного и государственного капитала на примере одной семьи. Она вышла замуж за Галимжана Есенова, владельца банка АТФ.

Результаты проверки заявлений Самрук-Казына и данные о незаконном сотрудничестве с АТФ

Покупка проблемного банка АТФ у итальянцев весьма удивила сообщество, так как для Галимжана Есенова банковская деятельность была непрофильной. Но банк покупался под вполне конкретные проекты. С таким владельцем и его тестем деньгами банк будет обеспечен в избытке.

Действительно, стоило убраться итальянцам, как банк расцвел и уже на следующий год начал собирать награды как с куста, развил немалый розничный сегмент и вообще, чувствовал себя прекрасно. Ему не удалось избежать проблем с просроченными кредитами, но добрый Казахстан подставил ему свой могучий карман помощи.

Все, чего не удалось добиться АТФ с момента воцарения Есенова — это закрепить формальный кредитный рейтинг на отметке «А», что открывало бы ему путь к хранению денег национальных фондов, в частности ФНБ «Самрук-Казына». Но никакой рейтинг не был нужен: хотя закон и устанавливает ограничения на банки второго уровня, в которых могут хранится фонд народного благосостояния, он совершенно не устанавливает никаких ограничений на то, что может творить предправления Самрук-Казыны будучи племянником самого Елбасы.



Поэтому ФНБ преследует произвольное количество скандалов, а в такой корпорации как «Самрук-Казына» их не мало.

Последний связан с «проверкой эффективности работы», а точнее тем, как много воруют, в Самрук-Казына со стороны Счетного Комитета. Проверка закончена 24 февраля и результаты ее известны: деятельность фонда была признана неэффективной, выявлены многочисленные недостатки. У Самрук-Казыны ушло больше недели на то, чтобы сформулировать ответ, в виде классического «все вы врете!». Но что интересно, лично Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов даже не удосужились оправдаться. И вправду, зачем?

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